Четырехкратный чемпион Англии Стерлинг стал игроком "Фейенорда"
Футбол
 
20:28 12.02.2026
Четырехкратный чемпион Англии Стерлинг стал игроком "Фейенорда"
Экс-футболист "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Рахим Стерлинг перешел в нидерландский "Фейенорд"
https://ria.ru/20260212/kozlov-2073974114.html
2026
Новости
Четырехкратный чемпион Англии Стерлинг стал игроком "Фейенорда"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экс-футболист "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Рахим Стерлинг перешел в нидерландский "Фейенорд", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Информации о сроке контракта с 31-летним вингером не приводится.
Последним клубом Стерлинга был "Челси", который в конце января объявил о расторжении соглашения с игроком по обоюдному согласию. За "синих" англичанин не сыграл ни одного матча в текущем сезоне, прошлый чемпионат футболист провел в аренде в "Арсенале".
Воспитанник "Ливерпуля" Стерлинг перешел в "Челси" в июле 2022 года из "Манчестер Сити" за 56 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt, и провел за клуб 81 матч, забив 19 мячей.
В составе "Манчестер Сити" Стерлинг стал четырехкратным чемпионом Англии. За сборную Англии он отыграл 82 матча и забил 20 мячей, дошел до финала чемпионата Европы.
Чемпион России в составе "Краснодара" перешел в ЦСКА
