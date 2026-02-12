https://ria.ru/20260212/sterling-2074022471.html
Четырехкратный чемпион Англии Стерлинг стал игроком "Фейенорда"
Четырехкратный чемпион Англии Стерлинг стал игроком "Фейенорда"
Экс-футболист "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Рахим Стерлинг перешел в нидерландский "Фейенорд", сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
