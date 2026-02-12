Рейтинг@Mail.ru
Активная зима: где классно кататься на тюбингах, лыжах и коньках
Туризм
 
08:00 12.02.2026
Активная зима: где классно кататься на тюбингах, лыжах и коньках
Активная зима: где классно кататься на тюбингах, лыжах и коньках
Рекордные снегопады подарили Подмосковью идеальные условия для зимнего спорта и отдыха. На основных курортах региона богатая инфраструктура и множество... РИА Новости, 12.02.2026
Активная зима: где классно кататься на тюбингах, лыжах и коньках

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Рекордные снегопады подарили Подмосковью идеальные условия для зимнего спорта и отдыха. На основных курортах региона богатая инфраструктура и множество вариантов для активного туризма. Где найти самую длинную тюбинговую трассу, особенно экстремальный разгон для ватрушек, катки у склонов и маршруты для сноубордистов-фристайлеров, а также актуальные цены, бонусы и лайфхаки по проезду — в материале РИА Новости.

Горнолыжный курорт "Сорочаны"

Это место в 49 километрах от столицы в районе Дмитрова часто называют подмосковной Швейцарией. Поклонников скоростного спуска порадует протяженная тюбинговая трасса — 400 метров. "Тюбинг-парк" хорошо освещен, спуски оборудованы специальными ограничителями. На вершину склона отдыхающих доставляет буксировочная канатная дорога, рядом — прокатный центр.
Еще один аттракцион — "Карусель-тюбинг": гости садятся в надувные сани, привязанные к карусели, и вращаются по кругу с нарастающей скоростью. Это развлечение кажется детским лишь на первый взгляд. Также на курорте есть горнолыжные трассы разной степени сложности и каток.
Стоимость: посещение "Тюбинг-парка" — от 600 рублей в час в будни. Разовый подъем на канатной дороге на горнолыжный склон — 185 рублей.
Как добраться: на автомобиле — 49 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе. На электричке — 1,5 часа до Дмитрова, затем на автобусе № 42 до деревни Курово.

Парк "Яхрома"

Час на автомобиле к северу от столицы. Трасса для тюбинга — 550 метров, одна из самых длинных в регионе, сообщает официальный сайт. Крутые спуски обнесены защитными сетками и хорошо освещаются в вечернее время. Приносить свои тюбинги нельзя — так почти во всех горнолыжных парках.
Еще есть аттракцион "Сумасшедший тобогган", но в сильные морозы (больше минус 13) он не работает. Похож на американские горки: рельсовая трасса (750 метров) с виражами и поворотами.
На нескольких склонах — горнолыжные трассы различной сложности: и для профессионалов, и для новичков. Кафе и ресторан, спа-центр, банный комплекс, а также парк альпак.
На автополигоне можно протестировать автомобили, в том числе спортивные.
Стоимость: тюбинг в будни — 700 рублей, в выходные — 1500. Одна поездка на тобогане — 500 рублей. Ски-пассы в будни — от четырех тысяч за безлимит.
Как добраться: от МКАД — 46 километров в сторону Дмитрова. Рядом с деревней Животино.

Спортивный парк "Волен"

В 50 километрах от столицы находится курорт "Волен", а примерно в четырех километрах от него — еще один, "Степаново". Эта зона отдыха — одна из лучших по инфраструктуре.
В "Волене" 15 трасс протяженностью от 130 до 400 метров и высотой до 60 метров, есть учебная. Сноупарк — для мастеров трюков на сноуборде и лыжах. Иногда на курорте заливают каток, также имеются крытый бассейн и бани.
Трасса "Тюбинг-парка" — 130 метров, спуск с высоты 14 метров. Надувные сани можно взять в прокате.
Стоимость: в будни час катания на тюбинговой трассе — 790 рублей, в выходные — на 500 рублей дороже. Ски-пасс в будни — 1990 рублей в сутки, в выходные — 3490.
Как добраться: на машине от МКАД по Дмитровскому шоссе около 50 километров. Электричкой — до станции Яхрома, пересесть на автобус № 9 и ехать до конечной.

Всесезонный лыжный комплекс "Лисья гора"

Пять склонов и тюбинговая трасса — совсем рядом с Москвой, в Балашихе. Подъемники современные, трассы хорошо освещены в темное время суток. Протяженность — до 400 метров, есть и пологие, и с перепадом высот около 100 метров.
Дополнительные плюсы, помимо близости к столице, — панорамные виды и относительно невысокие цены.
Стоимость: подъем на тюбинг-трассу в будни — 70 рублей за раз, в выходные — 130. Тарифы на подъемники для горнолыжников и сноубордистов — от 75 рублей в будни до 150 в выходные.
Как добраться: от МКАД — семь километров по шоссе Энтузиастов, затем поворот на Леоновское шоссе. Электричка до платформы Кучино или от метро Новогиреево на маршрутке 125, от Выхино — на 193В, от Щелковской — на автобусе 338.

Экстрим-парк FreeStyle

Здесь одна из самых крутых тюбинговых трасс Подмосковья. Длина около 350 метров, разгон очень мощный, почти как в горах. Также есть аттракцион "Снежная карусель", сноупарк, а летом — водные аттракционы, веревочный парк и глэмпинг.
Стоимость: ски-пасс на день — от 1300 рублей, час на тюбинг-трассе — от 1200.
Как добраться: парк находится в подмосковном городе Дзержинский. Автобусы — от метро Котельники и Люблино.

Центр зимнего отдыха "Елагино"

Это в Наро-Фоминском городском округе. Учебные и экстремальные трассы для горных лыж, сноубордов и тюбингов длиной около 400 метров.
Также можно покататься на беговых лыжах и устроить барбекю.
Для любителей адреналина — заезды на шестиместном банане и снегоходах.
Стоимость: час на тюбинге — 700 рублей в будни, 1000 рублей в выходные. Разовый ски-пасс на горнолыжные трассы — от 80 рублей.
Как добраться: по Киевскому шоссе — 76 километров от МКАД до деревни Елагино.
