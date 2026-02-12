Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья

МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Приехавшая на Олимпийские игры россиянка рассказала РИА Новости, как три часа стояла в очереди в аэропорту Бергамо и чуть не стала жертвой мошенников со съемной квартирой.

Уже в Милане они с дочерью выяснили, что квартиры, которую они забронировали, не существует.

"Это был газетный киоск среди недостроенных зданий, мы спросили, а где наш адрес. Продавщица нам сказала, что вы уже четвертые за неделю", - рассказала россиянка.

Чтобы успеть на соревнования по танцам на льду, россиянки с чемоданами отправились на метро на южную окраину Милана, где находится ледовая арена Олимпиады. Местные волонтеры с сожалением сообщили им, что не имеют возможности оставить их багаж на стадионе на время состязаний. По счастливой случайности Татьяна с дочкой нашла неподалеку гостиницу, где остался свободный номер, а сотрудники согласились взять чемоданы без проволочек.