https://ria.ru/20260212/olimpiada-2073817117.html
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья
Приехавшая на Олимпийские игры россиянка рассказала РИА Новости, как три часа стояла в очереди в аэропорту Бергамо и чуть не стала жертвой мошенников со съемной РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T09:05:00+03:00
2026-02-12T09:05:00+03:00
2026-02-12T09:36:00+03:00
милан
бергамо
санкт-петербург
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984808227_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_017998e1b89418cb1ea6f18f0f6486ae.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
https://ria.ru/20260212/legreyd-2073814806.html
милан
бергамо
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984808227_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1b5ad9ee02e2b5d3bc1e4e6c12128cb8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, бергамо, санкт-петербург, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Милан, Бергамо, Санкт-Петербург, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья
Приехавшая на ОИ россиянка 3 часа простояла в аэропорту и чуть не лишилась жилья
МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Приехавшая на Олимпийские игры россиянка рассказала РИА Новости, как три часа стояла в очереди в аэропорту Бергамо и чуть не стала жертвой мошенников со съемной квартирой.
«
"Мы с дочерью приехали на фигурное катание, купили билеты до Бергамо
, чтобы доехать до Милана
. Прилетели, а там в аэропорту очередь на 4 километра. Мы стояли три часа. Трансфер, который я заказала и оплатила, не дождался и уехал", - рассказала жительница Санкт-Петербурга
по имени Татьяна.
Уже в Милане они с дочерью выяснили, что квартиры, которую они забронировали, не существует.
«
"Это был газетный киоск среди недостроенных зданий, мы спросили, а где наш адрес. Продавщица нам сказала, что вы уже четвертые за неделю", - рассказала россиянка.
По ее словам, от потери денег ее спасла только привычка не открывать ссылки для оплаты, которые ей присылали мошенники. Татьяна написала жалобу в сервис и намерена прояснить произошедшее уже после возвращения в Россию
.
Чтобы успеть на соревнования по танцам на льду, россиянки с чемоданами отправились на метро на южную окраину Милана, где находится ледовая арена Олимпиады. Местные волонтеры с сожалением сообщили им, что не имеют возможности оставить их багаж на стадионе на время состязаний. По счастливой случайности Татьяна с дочкой нашла неподалеку гостиницу, где остался свободный номер, а сотрудники согласились взять чемоданы без проволочек.