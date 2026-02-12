Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 12.02.2026 (обновлено: 09:36 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/olimpiada-2073817117.html
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья
Приехавшая на Олимпийские игры россиянка рассказала РИА Новости, как три часа стояла в очереди в аэропорту Бергамо и чуть не стала жертвой мошенников со съемной РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T09:05:00+03:00
2026-02-12T09:36:00+03:00
милан
бергамо
санкт-петербург
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984808227_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_017998e1b89418cb1ea6f18f0f6486ae.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
https://ria.ru/20260212/legreyd-2073814806.html
милан
бергамо
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984808227_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1b5ad9ee02e2b5d3bc1e4e6c12128cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милан, бергамо, санкт-петербург, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Милан, Бергамо, Санкт-Петербург, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Россиянка, приехавшая на Олимпиаду, чуть не лишилась жилья

Приехавшая на ОИ россиянка 3 часа простояла в аэропорту и чуть не лишилась жилья

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМилан
Милан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Милан. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Приехавшая на Олимпийские игры россиянка рассказала РИА Новости, как три часа стояла в очереди в аэропорту Бергамо и чуть не стала жертвой мошенников со съемной квартирой.
«
"Мы с дочерью приехали на фигурное катание, купили билеты до Бергамо, чтобы доехать до Милана. Прилетели, а там в аэропорту очередь на 4 километра. Мы стояли три часа. Трансфер, который я заказала и оплатила, не дождался и уехал", - рассказала жительница Санкт-Петербурга по имени Татьяна.
Уже в Милане они с дочерью выяснили, что квартиры, которую они забронировали, не существует.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Чего реально добьется Гуменник на Олимпиаде? Все козыри русского фигуриста
11 февраля, 18:00
«
"Это был газетный киоск среди недостроенных зданий, мы спросили, а где наш адрес. Продавщица нам сказала, что вы уже четвертые за неделю", - рассказала россиянка.
По ее словам, от потери денег ее спасла только привычка не открывать ссылки для оплаты, которые ей присылали мошенники. Татьяна написала жалобу в сервис и намерена прояснить произошедшее уже после возвращения в Россию.
Чтобы успеть на соревнования по танцам на льду, россиянки с чемоданами отправились на метро на южную окраину Милана, где находится ледовая арена Олимпиады. Местные волонтеры с сожалением сообщили им, что не имеют возможности оставить их багаж на стадионе на время состязаний. По счастливой случайности Татьяна с дочкой нашла неподалеку гостиницу, где остался свободный номер, а сотрудники согласились взять чемоданы без проволочек.
Стурла Холм Легрейд - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Норвежский биатлонист извинился за заявление об измене на Олимпиаде
Вчера, 08:39
 
МиланБергамоСанкт-ПетербургЗимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала