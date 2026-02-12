Украинского скелетониста отстранили от Олимпиады из-за шлема

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх в Италии из-за шлема с фотографиями погибших спортсменов.
"Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях", — говорится на странице комитета в соцсети X.
МОК счел, что шлем Гераскевича нарушает Олимпийскую хартию. По словам директора комитета по коммуникациям Марка Адамса, правила, касающиеся выражения религиозных и политических взглядов, одинаковы для всех. При этом МОК сделал для украинского скелетониста исключение, предложив ему выступать в черной повязке в память о погибших атлетах.
Но Гераскевич отказался идти на компромисс. Не помогли и многочисленные встречи, в том числе сегодняшняя, на которой президент МОК Кирсти Ковентри лично попыталась убедить спортсмена не надевать шлем.
Помимо отстранения от соревнований, МОК лишил Гераскевича олимпийской лицензии.
Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Это положение защищает нейтралитет спорта и распространяется на всех участников Игр — спортсменов, тренеров и судей.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
