Рейтинг@Mail.ru
Украинского скелетониста отстранили от Олимпиады из-за шлема - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 12.02.2026 (обновлено: 15:42 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/mok-2073854809.html
Украинского скелетониста отстранили от Олимпиады из-за шлема
Украинского скелетониста отстранили от Олимпиады из-за шлема - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Украинского скелетониста отстранили от Олимпиады из-за шлема
Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх в Италии из-за шлема с фотографиями... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T11:12:00+03:00
2026-02-12T15:42:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
кирсти ковентри
скелетон
вокруг спорта
скандал
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073858403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1dc9583c68b0b52477df957fc54a91d.jpg
https://ria.ru/20260210/shlem-2073436363.html
https://ria.ru/20260211/shlem-2073638738.html
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073858403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e98762e359374da613bbaa99748c008e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, спорт, кирсти ковентри, скелетон, вокруг спорта, скандал, украина
Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Кирсти Ковентри, Скелетон, Вокруг спорта, скандал, Украина
Украинского скелетониста отстранили от Олимпиады из-за шлема

МОК дисквалифицировал скелетониста Гераскевича из-за шлема с фото погибших

© Getty Images / Richard HeathcoteУкраинский скелетонист Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Richard Heathcote
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх в Италии из-за шлема с фотографиями погибших спортсменов.
«

"Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях", — говорится на странице комитета в соцсети X.

Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших
10 февраля, 13:52
МОК счел, что шлем Гераскевича нарушает Олимпийскую хартию. По словам директора комитета по коммуникациям Марка Адамса, правила, касающиеся выражения религиозных и политических взглядов, одинаковы для всех. При этом МОК сделал для украинского скелетониста исключение, предложив ему выступать в черной повязке в память о погибших атлетах.
Но Гераскевич отказался идти на компромисс. Не помогли и многочисленные встречи, в том числе сегодняшняя, на которой президент МОК Кирсти Ковентри лично попыталась убедить спортсмена не надевать шлем.
Помимо отстранения от соревнований, МОК лишил Гераскевича олимпийской лицензии.

Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Это положение защищает нейтралитет спорта и распространяется на всех участников Игр — спортсменов, тренеров и судей.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
МОК запретил украинке выступать в шлеме с политическим лозунгом
11 февраля, 13:19
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026СпортКирсти КовентриСкелетонВокруг спортаскандалУкраина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала