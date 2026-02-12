https://ria.ru/20260212/mok-2073822576.html
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в четверг посетит олимпийскую трассу Эудженио Монти, чтобы отговорить украинского... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
Marca: глава МОК намерена убедить Гераскевича не надевать шлем с фото погибших