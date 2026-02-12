Рейтинг@Mail.ru
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
09:26 12.02.2026
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в четверг посетит олимпийскую трассу Эудженио Монти, чтобы отговорить украинского... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
италия, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, кирсти ковентри, вокруг спорта, скелетон
Италия, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Кирсти Ковентри, Вокруг спорта, Скелетон
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем

Marca: глава МОК намерена убедить Гераскевича не надевать шлем с фото погибших

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в четверг посетит олимпийскую трассу Эудженио Монти, чтобы отговорить украинского скелетониста Владислава Гераскевича соревноваться в шлеме с фотографиями погибших атлетов, сообщает Marca.
Ранее Гераскевич заявил о намерении выступить в подобном шлеме на Олимпиаде 2026 года в Италии, однако не получил разрешения от МОК, так как это противоречит продиктованным Олимпийской хартией правилам. В среду на брифинге директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что МОК намерен соблюдать правила в этой ситуации.
Несмотря на предупреждение комитета, Гераскевич в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию. В связи с этим Ковентри собирается лично убедить его не надевать противоречащий правилам шлем, поскольку МОК не приемлет подобного, отмечает издание.
МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с фото погибших
10 февраля, 09:24
 
ИталияМарк АдамсМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Кирсти КовентриВокруг спортаСкелетон
 
