"Интер Майами" сообщил о травме Месси
Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" на своем сайте сообщил о травме восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, лионель месси, mls, интер майами
