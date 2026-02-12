Рейтинг@Mail.ru
"Интер Майами" сообщил о травме Месси - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:05 12.02.2026 (обновлено: 10:15 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/messi-2073832301.html
"Интер Майами" сообщил о травме Месси
"Интер Майами" сообщил о травме Месси - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
"Интер Майами" сообщил о травме Месси
Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" на своем сайте сообщил о травме восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T10:05:00+03:00
2026-02-12T10:15:00+03:00
футбол
спорт
лионель месси
mls
интер майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f35d7ce1fd851d6987625efda341a716.jpg
https://ria.ru/20260212/trener-2073812041.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_955fa282f70ad5a41e7789a73b5f8133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лионель месси, mls, интер майами
Футбол, Спорт, Лионель Месси, MLS, Интер Майами
"Интер Майами" сообщил о травме Месси

"Интер Майами" сообщил о растяжении мышцы левого бедра у Месси

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" на своем сайте сообщил о травме восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.
Сообщается, что Месси страдает из-за растяжения мышцы левого бедра, полученного 8 февраля в товарищеском матче против эквадорской "Барселоны" (2:2) в рамках предсезонного турне команды из США в Гуаякиле. Аргентинец отметился в той игре голом и результативной передачей.
«
"Месси не участвовал в тренировке 11 февраля из-за растяжения мышцы левого бедра, полученного во время матча против "Барселоны" в Эквадоре. С тех пор его состояние не улучшается. Игрок прошел дополнительные медицинские обследования, которые подтвердили диагноз. Его постепенное возвращение к тренировкам будет зависеть от клинического и функционального прогресса в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Месси 38 лет. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом MLS.
Официальный мяч АПЛ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Клуб АПЛ уволил тренера третий раз за сезон
Вчера, 07:56
 
ФутболСпортЛионель МессиMajor League Soccer 2025Интер Майами
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала