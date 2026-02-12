Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи

Сборная Канады разгромила команду Чехии в матче первого тура группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Участие в крупной победе принял 38-летний ветеран Сидни Кросби, устремившийся к своему третьему олимпийскому золоту в карьере.

Громкий старт

На зимних Олимпийских играх в Италии стартовал мужской хоккейный турнир. Первые матчи состоялись накануне, и обе игры подарили в некоторой степени сенсацию.

Официально открывшие олимпийское хоккейное первенство словаки и финны провели убойную встречу, в которой смачный и болезненный удар получила финская сборная, практически полностью состоящая из игроков Национальной хоккейной лиги: команда Финляндии с такими звездами в составе, как Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд и Роопе Хинц, не смогла ничего противопоставить словацкой дружине с тремя представителями Континентальной хоккейной лиги. За словаков голом отметился форвард московского "Спартака" Адам Ружичка, еще по передаче сделали защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат и капитан череповецкой "Северстали" Адам Лишка.

Во второй встрече первого игрового дня олимпийского хоккейного турнира сборная Швеции изрядно потрудилась в игре с хозяевами и одними из аутсайдеров первенства командой Италии. Несмотря на то, что шведы доминировали над итальянцами и превосходили их почти по всем ключевым игровым параметрам, над ними более половины матча висел риск опозориться — итальянцам, которые в дебюте встречи открыли счет, за 20 с небольшим минут хватило всего четыре броска, чтобы организовать два гола в ворота "Тре Крунур". Шведы на те же два гола потратили почти 30 бросков в створ. У итальянцев на высоте выступил голкипер Дамиан Клара, но из-за травмы он был вынужден досрочно завершить игру в начале третьего периода. Заменивший его Давиде Фадани тоже был неплох, но привести Италию к чуду не смог — 2:5.

Фавориты в деле

Второй игровой день главного хоккейного турнира года ознаменовался несколькими событиями. Во-первых, в игру вступила команда, которой не должно было быть на Олимпиаде-2026. Сборная Франции получила путевку на Игры только в связи с баном России: Международная федерация хоккея (IIHF) во главе с французом Люком Тардифом в должности президента организации, прикрывшись "соображениями безопасности", по политическим причинам не допустила россиян ни до мужского, ни до женского турниров в Италии. Французы же в соответствии с ныне неактуальным рейтингом IIHF впервые с 2002 года попали на Олимпиаду (а женская сборная Франции и вовсе впервые в истории получила право на участие в Играх).

В сегодняшнем матче против швейцарцев французская команда, за которую выступает форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста, без шансов проиграла сборной Швейцарии. Спустя всего три минуты после стартового вбрасывания Дамьен Риа и Янис Мозер из клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" сделали счет 2:0, а уже в концовке встречи форвард "Нью-Джерси Девилз" Тимо Майер в течение шести минут оформил дубль и установил окончательный счет. Леонардо Дженони стал первым вратарем на турнире, кто оформил шатаут. Французы если в чем-то и смогли навязать швейцарцам борьбу, то только в вопросе "Кто соберет больше удалений?"

© REUTERS / Mike Segar Хоккеист сборной Франции Стефан Да Коста на Олимпиаде-2026

Следующими после них на лед многострадальной арены "Санта-Джулия" вышли одни из главных фаворитов на золото Игр-2026 — сборная Канады. "Кленовые" прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером. Первыми соперниками канадцев на Олимпиаде-2026 стали чехи, за которых выступают, например, бывший форвард челябинского "Трактора" Лукаш Седлак и обладатель Кубка Гагарина - 2015 в стане петербургского СКА Роман Червенка.

Проходным соперником для канадцев чешская сборная не считалась ни в коем разе. Это было доказано и их сопротивлением. которое они смогли оказать грозному оппоненту. Если первые минуты матча команда Канады смогла взять под свой контроль и даже безуспешно опробовала мощнейшую по именам спецбригаду большинства с Сидни Кросби, который устремился за своим третьим олимпийским золотом в карьере, а также Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Кейлом Макаром и Сэмом Райнхартом, то вскоре чешская дружина, которую уверенно выручал голкипер Лукаш Достал, смогли выровнять ход встречи.

© REUTERS / David W Cerny Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026

До перерыва чехи даже играли с некоторым преимуществом и опасно угрожали воротам канадцев, чьи голкиперы не отличаются надежностью. Но успеха в атаке добились именно "кленовые": после наброса на ворота на подставлении классно сыграл 19-летний Маклин Селебрини, выбранный на драфте НХЛ-2024 под первым общим номером и являющийся одним из лидеров бомбардирской гонки текущего сезона НХЛ. Лучше дебюта для молодого форварда на Олимпиаде и не придумать. Первым результативным баллов в карьере на Играх отметился Макдэвид, который также отметил олимпийский дебют и отличился голевой передачей.

С началом второго периода чехи снова играли с преимуществом и регулярно нагружали ворота Джордана Биннингтона (того самого Биннингтона, который попытался "украсть" шайбу, которой Александр Овечкин в матче с "Сент-Луис Блюз" оформил свой 900-й гол в карьере в чемпионатах НХЛ), однако реализовать это преимущество не смогли. Зато канадцам их вторая шайба в матче далась довольно легко: Митч Марнер после передачи Кросби классно вырвался к воротам и доставил шайбу на пустой угол ворот, где подкараулил момент Марк Стоун.

С этим голом сборная Канады стала играть увереннее и перехватила инициативу. Ее подопечные Купера довели до третьего взятия ворот, когда Бо Хорват с близкого расстояния технично бросил с неудобной руки, а уже в первой половине третьей 20-минутки закрепили реализованным большинством: Кросби нашел у ворот Макдэвид, а тот выполнил "подкидку" вдоль ворот на дальнюю штангу, откуда Маккиннон легко сыграл на завершении. На реализацию этого большинства у первой канадской спецбригады ушло чуть более десяти секунд. Все было разыграно так легко, будто на тренировке.

Далее "кленовые" действовали уже в эконом-режиме и на кураже организовали пятый гол, когда Ник Сузуки в издевательском стиле переиграл Достала с близкого расстояния. 5:0 — сборная Канады стартовала на Олимпийских играх с крупной победы, которая ознаменовалась также двумя результативными передачами давнего и главного соперника Александра Овечкина, а ныне товарища россиянина Сидни Кросби и ассистентским хет-триком Коннора Макдэвида, ворвавшегося в гонку лучших бомбардиров турнира.