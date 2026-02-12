Рейтинг@Mail.ru
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:20 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/khokkey-2074029197.html
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи
Сборная Канады разгромила команду Чехии в матче первого тура группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Участие в крупной... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:20:00+03:00
2026-02-12T21:20:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
национальная хоккейная лига (нхл)
канада
чехия
сидни кросби
коннор макдэвид
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074028596_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_9283c31aa46e5151f50e6cbd13192611.jpg
https://ria.ru/20260211/khokkey-2073774485.html
https://ria.ru/20251106/khokkey-2053122237.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074028596_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_18ba588274d4d7035b309d884caecabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зимние олимпийские игры 2026, национальная хоккейная лига (нхл), канада, чехия, сидни кросби, коннор макдэвид, александр овечкин, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Канада, Чехия, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Александр Овечкин, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи

Передачи Кросби и Макдэвида принесли Канаде победу над Чехией на Олимпиаде

© REUTERS / Mike SegarХоккеисты сборной Канады на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Сборная Канады разгромила команду Чехии в матче первого тура группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Участие в крупной победе принял 38-летний ветеран Сидни Кросби, устремившийся к своему третьему олимпийскому золоту в карьере.

Громкий старт

На зимних Олимпийских играх в Италии стартовал мужской хоккейный турнир. Первые матчи состоялись накануне, и обе игры подарили в некоторой степени сенсацию.
Официально открывшие олимпийское хоккейное первенство словаки и финны провели убойную встречу, в которой смачный и болезненный удар получила финская сборная, практически полностью состоящая из игроков Национальной хоккейной лиги: команда Финляндии с такими звездами в составе, как Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд и Роопе Хинц, не смогла ничего противопоставить словацкой дружине с тремя представителями Континентальной хоккейной лиги. За словаков голом отметился форвард московского "Спартака" Адам Ружичка, еще по передаче сделали защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат и капитан череповецкой "Северстали" Адам Лишка.
Во второй встрече первого игрового дня олимпийского хоккейного турнира сборная Швеции изрядно потрудилась в игре с хозяевами и одними из аутсайдеров первенства командой Италии. Несмотря на то, что шведы доминировали над итальянцами и превосходили их почти по всем ключевым игровым параметрам, над ними более половины матча висел риск опозориться — итальянцам, которые в дебюте встречи открыли счет, за 20 с небольшим минут хватило всего четыре броска, чтобы организовать два гола в ворота "Тре Крунур". Шведы на те же два гола потратили почти 30 бросков в створ. У итальянцев на высоте выступил голкипер Дамиан Клара, но из-за травмы он был вынужден досрочно завершить игру в начале третьего периода. Заменивший его Давиде Фадани тоже был неплох, но привести Италию к чуду не смог — 2:5.
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Звезды КХЛ унизили олимпийских чемпионов! Громкий провал финнов на Играх
11 февраля, 21:55

Фавориты в деле

Второй игровой день главного хоккейного турнира года ознаменовался несколькими событиями. Во-первых, в игру вступила команда, которой не должно было быть на Олимпиаде-2026. Сборная Франции получила путевку на Игры только в связи с баном России: Международная федерация хоккея (IIHF) во главе с французом Люком Тардифом в должности президента организации, прикрывшись "соображениями безопасности", по политическим причинам не допустила россиян ни до мужского, ни до женского турниров в Италии. Французы же в соответствии с ныне неактуальным рейтингом IIHF впервые с 2002 года попали на Олимпиаду (а женская сборная Франции и вовсе впервые в истории получила право на участие в Играх).
В сегодняшнем матче против швейцарцев французская команда, за которую выступает форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста, без шансов проиграла сборной Швейцарии. Спустя всего три минуты после стартового вбрасывания Дамьен Риа и Янис Мозер из клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" сделали счет 2:0, а уже в концовке встречи форвард "Нью-Джерси Девилз" Тимо Майер в течение шести минут оформил дубль и установил окончательный счет. Леонардо Дженони стал первым вратарем на турнире, кто оформил шатаут. Французы если в чем-то и смогли навязать швейцарцам борьбу, то только в вопросе "Кто соберет больше удалений?"
© REUTERS / Mike SegarХоккеист сборной Франции Стефан Да Коста на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Франции Стефан Да Коста на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Хоккеист сборной Франции Стефан Да Коста на Олимпиаде-2026
Следующими после них на лед многострадальной арены "Санта-Джулия" вышли одни из главных фаворитов на золото Игр-2026 — сборная Канады. "Кленовые" прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером. Первыми соперниками канадцев на Олимпиаде-2026 стали чехи, за которых выступают, например, бывший форвард челябинского "Трактора" Лукаш Седлак и обладатель Кубка Гагарина - 2015 в стане петербургского СКА Роман Червенка.
Проходным соперником для канадцев чешская сборная не считалась ни в коем разе. Это было доказано и их сопротивлением. которое они смогли оказать грозному оппоненту. Если первые минуты матча команда Канады смогла взять под свой контроль и даже безуспешно опробовала мощнейшую по именам спецбригаду большинства с Сидни Кросби, который устремился за своим третьим олимпийским золотом в карьере, а также Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Кейлом Макаром и Сэмом Райнхартом, то вскоре чешская дружина, которую уверенно выручал голкипер Лукаш Достал, смогли выровнять ход встречи.
© REUTERS / David W CernyХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
До перерыва чехи даже играли с некоторым преимуществом и опасно угрожали воротам канадцев, чьи голкиперы не отличаются надежностью. Но успеха в атаке добились именно "кленовые": после наброса на ворота на подставлении классно сыграл 19-летний Маклин Селебрини, выбранный на драфте НХЛ-2024 под первым общим номером и являющийся одним из лидеров бомбардирской гонки текущего сезона НХЛ. Лучше дебюта для молодого форварда на Олимпиаде и не придумать. Первым результативным баллов в карьере на Играх отметился Макдэвид, который также отметил олимпийский дебют и отличился голевой передачей.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Овечкина хотели ограбить! Что случилось в США после исторического гола Ови
6 ноября 2025, 09:00
С началом второго периода чехи снова играли с преимуществом и регулярно нагружали ворота Джордана Биннингтона (того самого Биннингтона, который попытался "украсть" шайбу, которой Александр Овечкин в матче с "Сент-Луис Блюз" оформил свой 900-й гол в карьере в чемпионатах НХЛ), однако реализовать это преимущество не смогли. Зато канадцам их вторая шайба в матче далась довольно легко: Митч Марнер после передачи Кросби классно вырвался к воротам и доставил шайбу на пустой угол ворот, где подкараулил момент Марк Стоун.
С этим голом сборная Канады стала играть увереннее и перехватила инициативу. Ее подопечные Купера довели до третьего взятия ворот, когда Бо Хорват с близкого расстояния технично бросил с неудобной руки, а уже в первой половине третьей 20-минутки закрепили реализованным большинством: Кросби нашел у ворот Макдэвид, а тот выполнил "подкидку" вдоль ворот на дальнюю штангу, откуда Маккиннон легко сыграл на завершении. На реализацию этого большинства у первой канадской спецбригады ушло чуть более десяти секунд. Все было разыграно так легко, будто на тренировке.
Далее "кленовые" действовали уже в эконом-режиме и на кураже организовали пятый гол, когда Ник Сузуки в издевательском стиле переиграл Достала с близкого расстояния. 5:0 — сборная Канады стартовала на Олимпийских играх с крупной победы, которая ознаменовалась также двумя результативными передачами давнего и главного соперника Александра Овечкина, а ныне товарища россиянина Сидни Кросби и ассистентским хет-триком Коннора Макдэвида, ворвавшегося в гонку лучших бомбардиров турнира.
© REUTERS / GEOFF BURKEХоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / GEOFF BURKE
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)КанадаЧехияСидни КросбиКоннор МакдэвидАлександр ОвечкинМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала