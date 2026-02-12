Рейтинг@Mail.ru
Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:25 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/kanada-2074032511.html
Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира
Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира
Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:25:00+03:00
2026-02-12T21:25:00+03:00
хоккей
спорт
канада
марк стоун
бо хорват
чехия
италия
ник сузуки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800557316_277:0:3500:1813_1920x0_80_0_0_b916a5cec34f17b870d3a3118768179b.jpg
https://ria.ru/20260212/khokkey-2074029197.html
канада
чехия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800557316_775:0:3192:1813_1920x0_80_0_0_5a78b127a033d6b7bce678ccc2c5664e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, канада, марк стоун, бо хорват, чехия, италия, ник сузуки, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Канада, Марк Стоун, Бо Хорват, Чехия, Италия, Ник Сузуки, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира

Сборная Канады обыграла команду Чехии на старте хоккейного турнира Олимпиады

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлюшка, коньки, шайба, лед, хоккей
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы А завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу канадцев, отличились Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27), Бо Хорват (38), Натан Маккиннон (48) и Ник Сузуки (54). Голкипер сборной Канады Джордан Биннингтон отразил 26 бросков и оформил шатаут.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
12 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
Чехия
0 : 5
Канада
19:54 • Macklin Celebrini
(Кэйл Макар, Коннор Макдэвид)
26:40 • Марк Стоун
(Митчелл Марнер, Сидней Кросби)
37:26 • Бо Хорват
(Брэд Маршанд, Томас Харли)
47:42 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Сидней Кросби)
53:22 • Ник Сузуки
(Коннор Макдэвид, Томас Харли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы в следующем матче сыграют 13 февраля с командой Швейцарии, сборная Чехии в тот же день встретится с французами.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеисты сборной Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи
Вчера, 21:20
 
ХоккейСпортКанадаМарк СтоунБо ХорватЧехияИталияНик СузукиНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала