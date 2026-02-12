Сборная Канады разгромила чехов на старте олимпийского хоккейного турнира

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Чехии в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.

Встреча группы А завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу канадцев, отличились Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27), Бо Хорват (38), Натан Маккиннон (48) и Ник Сузуки (54). Голкипер сборной Канады Джордан Биннингтон отразил 26 бросков и оформил шатаут.

Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы в следующем матче сыграют 13 февраля с командой Швейцарии, сборная Чехии в тот же день встретится с французами.