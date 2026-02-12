https://ria.ru/20260212/jokich-2073816401.html
"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА
"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 15 подборов и 11 передач. В составе гостей 21 очко набрал Грегори Джексон.
"Денвер" с 35 победами в 55 играх идет на третьем месте в Западной конференции, где проигравший четвертый матч подряд "Мемфис" (20 побед в 53 матчах) занимает 11-ю позицию.
Результаты других матчей:
- "Кливленд Кавальерс" - "Вашингтон Уизардс" - 138:113;
- "Орландо Мэджик" - "Милуоки Бакс" - 108:116;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Атланта Хокс" - 110:107;
- "Бостон Селтикс" - "Чикаго Буллз" - 124:105;
- "Торонто Рэпторс" - "Детройт Пистонс" - 95:113;
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Нью-Йорк Никс" - 89:138;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 133:109;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Майами Хит" - 111:123;
- "Хьюстон Рокетс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 102:105;
- "Финикс Санз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 109:136;
- "Юта Джаз" - "Сакраменто Кингз" - 121:93;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 113:126.