"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА
08:58 12.02.2026 (обновлено: 09:36 12.02.2026)
"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА
"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, никола йокич, денвер наггетс, кливленд кавальерс, вашингтон уизардс, нба
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 15 подборов и 11 передач. В составе гостей 21 очко набрал Грегори Джексон.
"Денвер" с 35 победами в 55 играх идет на третьем месте в Западной конференции, где проигравший четвертый матч подряд "Мемфис" (20 побед в 53 матчах) занимает 11-ю позицию.

Результаты других матчей:

  • "Кливленд Кавальерс" - "Вашингтон Уизардс" - 138:113;
  • "Орландо Мэджик" - "Милуоки Бакс" - 108:116;
  • "Шарлотт Хорнетс" - "Атланта Хокс" - 110:107;
  • "Бостон Селтикс" - "Чикаго Буллз" - 124:105;
  • "Торонто Рэпторс" - "Детройт Пистонс" - 95:113;
  • "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Нью-Йорк Никс" - 89:138;
  • "Миннесота Тимбервулвз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 133:109;
  • "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Майами Хит" - 111:123;
  • "Хьюстон Рокетс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 102:105;
  • "Финикс Санз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 109:136;
  • "Юта Джаз" - "Сакраменто Кингз" - 121:93;
  • "Голден Стэйт Уорриорз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 113:126.
"Бруклин" уступил "Индиане" в матче НБА, Демин набрал 13 очков
Баскетбол
 
