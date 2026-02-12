"Денвер" обыграл "Мемфис" в матче НБА

Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 15 подборов и 11 передач. В составе гостей 21 очко набрал Грегори Джексон.

"Денвер" с 35 победами в 55 играх идет на третьем месте в Западной конференции, где проигравший четвертый матч подряд "Мемфис" (20 побед в 53 матчах) занимает 11-ю позицию.