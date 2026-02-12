"Намеренная акция": в МОК объяснили дисквалификацию украинца

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен не из-за сути своего послания, а из-за того, что им не место на соревнованиях во время Игр в Италии.
Ранее МОК объявил о запрете Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии. В среду на брифинге директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что организация намерена соблюдать правила в этой ситуации. Несмотря на предупреждение комитета, Гераскевич в соцсетях объявил, что не намерен менять свою позицию. В четверг МОК запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за использования шлема и лишил его аккредитации.
«
"Есть много причин, по которым мы это сделали. В мире идет 130 конфликтов, мы не можем позволить спортсменам делать заявления во время соревнований. До соревнований, после - пожалуйста. Но не во время. Речь не о самом послании, а о святости места соревнований, которое должно быть свободным от них", - заявил Адамс на брифинге МОК.
Также представитель организации отметил, что ситуация Гераскевича отличается от послания американского фигуриста Максима Наумова, который после короткой программы продемонстрировал фотографию погибших родителей. "Мы просили украинского атлета сделать то же самое, что сделал фигурист (Максим Наумов) - после соревнований продемонстрировать шлем. Фигурист спонтанно продемонстрировал эмоции, но сделал это после соревнований", - сказал Адамс.
Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Данный запрет служит основной для защиты нейтралитета спорта и Олимпийских игр и распространяется на всех участников (спортсменов, тренеров, судей).
«
"Мы договорились о том, что черная повязка - это универсальный метод выражения скорби. В мире идет 130 конфликтов. Ближний Восток, Африка, Южная Америка - место соревнований превратится в место выражения взглядов. И это сделает ситуацию хаотичной. Мы договорились о текущих правилах с 3500 атлетами и множеством комиссий, что спортсмены не могут выражать мнения политического характера во время соревнований", - добавил Адамс.
После ситуации со шлемом Гераскевича украинская саночница Елена Смага показала стикер на руке в поддержку соотечественника. "Да, мы согласны, что память не преступление, и в Олимпийской деревне есть место для памяти. Не знаю, контактировали ли мы с НОК по этому поводу, но мы предупреждали все НОК о правилах поведения. В любом случае, это была спонтанная акция, а в случае со скелетонистом намеренная. Мы должны следовать правилам, если у нас не будет правил, у нас не будет спорта", - сказал Адамс.