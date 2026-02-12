Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива"
Хоккей
 
21:38 12.02.2026
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива"
Минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
https://ria.ru/20260210/dinamo-2073530026.html
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива"

Минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев, у которых отличились Вадим Мороз (32-я минута), Алекс Лимож (51), Даррен Диц (53) и Сэм Энес (59). В составе проигравших шайбы забросили Павел Красковский (11) и Максим Шалунов (43).
В очных противостояниях клубов в текущем сезоне по две победы. Ярославский клуб прервал победную серию из семи матчей и с 77 очками возглавляет таблицу Западной конференции, "Динамо" (73 очка) идет вторым.
В следующем матче "Локомотив" 14 февраля сыграет в гостях с аутсайдером конференции "Сочи", минчане днем позднее встретятся на выезде с московским "Спартаком".
В других матчах дня "Сочи" в гостях обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:3) и прервал свою серию из четырех поражений, казанский "Ак Барс" обыграл дома в овертайме нижегородское "Торпедо" (4:3).
