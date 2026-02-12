https://ria.ru/20260212/dinamo-2074038585.html
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива"
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива"
Минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:38:00+03:00
2026-02-12T21:38:00+03:00
2026-02-12T21:38:00+03:00
хоккей
даррен диц
павел красковский
максим шалунов
динамо (минск)
локомотив (ярославль)
сочи
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007577468_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_62bfd8423b0dbd37a31c173c698e0a28.jpg
https://ria.ru/20260210/dinamo-2073530026.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007577468_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_0a2b5ea89f6d39408c419e4dfee8db93.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даррен диц, павел красковский, максим шалунов, динамо (минск), локомотив (ярославль), сочи, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Даррен Диц, Павел Красковский, Максим Шалунов, Динамо (Минск), Локомотив (Ярославль), Сочи, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
Минское "Динамо" прервало победную серию лидера Запада КХЛ "Локомотива"
Минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ