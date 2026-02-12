https://ria.ru/20260212/basketbol-2074019650.html
"Самара" одержала вторую победу в Единой лиге ВТБ
"Самара" одержала вторую победу в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб "Самара" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
