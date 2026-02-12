Рейтинг@Mail.ru
"Самара" одержала вторую победу в Единой лиге ВТБ
20:01 12.02.2026 (обновлено: 20:28 12.02.2026)
"Самара" одержала вторую победу в Единой лиге ВТБ
"Самара" одержала вторую победу в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб "Самара" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
баскетбол
спорт
саратов
никита михайловский
автодор
самара
единая лига втб
бк автодор
саратов
спорт, саратов, никита михайловский, автодор, самара, единая лига втб, бк автодор, нижний новгород
Баскетбол, Спорт, Саратов, Никита Михайловский, Автодор, Самара, Единая Лига ВТБ, БК Автодор, Нижний Новгород
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Самара" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 95:87 (17:18, 26:27, 21:17, 31:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком "Самары" стал Никита Михайловский, на счету которого 25 очков, а также 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Малик Ньюмэн (26).
Единая Лига ВТБ
12 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Автодор
87 : 95
Самара
"Самара" одержала вторую победу в текущем сезоне, прервав серию из девяти поражений. В предыдущий раз самарцы побеждали 26 декабря, обыграв в гостях "Нижний Новгород" (79:71). Клуб занимает последнее, 11-е место в таблице. "Автодор" (5 побед, 21 поражение) идет строчкой выше.
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
12 декабря 2025, 21:25
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
12 декабря 2025, 21:25
 
Баскетбол
 
