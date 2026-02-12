https://ria.ru/20260212/bajbakov-2073814565.html
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран
Посол России в Марокко Владимир Байбаков поддержал идею проведения футбольных матчей с участием национальных сборных двух стран или на клубном уровне, особенно... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T08:37:00+03:00
2026-02-12T08:37:00+03:00
2026-02-12T10:03:00+03:00
футбол
спорт
сборная россии по футболу
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895180739_0:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_b9cce2597cdd920256eb3458b6e32484.png
https://ria.ru/20260115/futbol-2067950021.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895180739_59:0:1999:1455_1920x0_80_0_0_d02e495a9a6ea44f713ae30b200024e7.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сборная россии по футболу, марокко
Футбол, Спорт, Сборная России по футболу, Марокко
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран
Посол России в Марокко поддержал проведение матча футбольных сборных двух стран
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в Марокко Владимир Байбаков поддержал идею проведения футбольных матчей с участием национальных сборных двух стран или на клубном уровне, особенно с учетом того, что эта североафриканская страна по праву получила статус мировой футбольной державы и принимает у себя крупнейшие международные турниры.
Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
«
"Недавно в Марокко
успешно и с хорошими результатами для марокканцев прошел кубок Африки
, а сейчас королевство готовится вместе с Испанией
и Португалией
принять на своей территории турниры чемпионата мира 2030 года. С учетом изложенного полагаем, что для сборной России
или футбольной клубной команды было бы интересно сыграть с получившей мировую известность футбольной командой Марокко. Это хорошая идея, постараемся претворить ее в жизнь", - сказал российский дипломат в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата.
По его словам, независимо от спортивного результата, проведение таких матчей "пошло бы в копилку развития наших традиционно дружественных отношений".