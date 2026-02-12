Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в Марокко Владимир Байбаков поддержал идею проведения футбольных матчей с участием национальных сборных двух стран или на клубном уровне, особенно с учетом того, что эта североафриканская страна по праву получила статус мировой футбольной державы и принимает у себя крупнейшие международные турниры.