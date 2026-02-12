Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран
08:37 12.02.2026 (обновлено: 10:03 12.02.2026)
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран
2026
спорт, сборная россии по футболу, марокко
Футбол, Спорт, Сборная России по футболу, Марокко
Посол России в Марокко поддержал проведения матча между сборными стран

Посол России в Марокко поддержал проведение матча футбольных сборных двух стран

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в Марокко Владимир Байбаков поддержал идею проведения футбольных матчей с участием национальных сборных двух стран или на клубном уровне, особенно с учетом того, что эта североафриканская страна по праву получила статус мировой футбольной державы и принимает у себя крупнейшие международные турниры.
Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Недавно в Марокко успешно и с хорошими результатами для марокканцев прошел кубок Африки, а сейчас королевство готовится вместе с Испанией и Португалией принять на своей территории турниры чемпионата мира 2030 года. С учетом изложенного полагаем, что для сборной России или футбольной клубной команды было бы интересно сыграть с получившей мировую известность футбольной командой Марокко. Это хорошая идея, постараемся претворить ее в жизнь", - сказал российский дипломат в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата.
По его словам, независимо от спортивного результата, проведение таких матчей "пошло бы в копилку развития наших традиционно дружественных отношений".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сборная Марокко по пенальти обыграла нигерийцев
15 января, 02:48
 
