Трансфер украинца Мудрика назвали худшим в истории АПЛ
Футбол
 
21:55 11.02.2026 (обновлено: 22:19 11.02.2026)
Трансфер украинца Мудрика назвали худшим в истории АПЛ
Трансфер украинца Мудрика назвали худшим в истории АПЛ
Переход украинского футболиста Михаила Мудрика в лондонский "Челси" стал худшим трансфером в истории Английской премьер-лиги по версии ESPN. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Трансфер украинца Мудрика назвали худшим в истории АПЛ

ESPN назвала трансфер украинца Мудрика худшим в истории Английской премьер-лиги

Футболист ФК "Челси" Михаил Мудрик. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Переход украинского футболиста Михаила Мудрика в лондонский "Челси" стал худшим трансфером в истории Английской премьер-лиги по версии ESPN.
Второе место в списке занимает бразилец Антони, который в сезоне-2022/23 перешел из нидерландского "Аякса" в "Манчестер Юнайтед" за 95 миллионов евро. Третьим стал ивуарийский вингер Николя Пепе, подписавший контракт с лондонским "Арсеналом" в сезоне-2019/20. Стоимость трансфера составила 80 млн евро.
Мудрик перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года за 70 млн евро. Лондонский клуб заключил с украинцем контракт на 8,5 года, за три года полузащитник сыграл 73 матча и забил 10 голов. В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. С тех пор он не появлялся на поле в официальных матчах.
Дисквалифицированному украинцу из "Челси" запретили водить авто в Британии
2 сентября 2025, 10:58
2 сентября 2025, 10:58
 
