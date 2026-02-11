https://ria.ru/20260211/transfer-2073775587.html
Трансфер украинца Мудрика назвали худшим в истории АПЛ
Переход украинского футболиста Михаила Мудрика в лондонский "Челси" стал худшим трансфером в истории Английской премьер-лиги по версии ESPN. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026
