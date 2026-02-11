Рейтинг@Mail.ru
Звезды КХЛ унизили олимпийских чемпионов! Громкий провал финнов на Играх
Хоккей
Хоккей
 
21:55 11.02.2026 (обновлено: 23:05 11.02.2026)
Звезды КХЛ унизили олимпийских чемпионов! Громкий провал финнов на Играх
Сборная Словакии сенсационно обыграла команду Финляндии в стартовом матче группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
зимние олимпийские игры 2026
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
северсталь
адам лишка
РИА Новости Спорт
2026
Андрей Сенченко
Новости
ru-RU
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл), зимние олимпийские игры 2026, спартак (москва), локомотив (ярославль), северсталь, адам лишка, александр овечкин, адам ружичка, мартин гернат , словакия, финляндия
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026, Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль), Северсталь, Адам Лишка, Александр Овечкин, Адам Ружичка, Мартин Гернат , Словакия, Финляндия, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Звезды КХЛ унизили олимпийских чемпионов! Громкий провал финнов на Играх

Финляндия проиграла Словакии в первом матче олимпийского хоккейного турнира

Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / GEOFF BURKE
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Сборная Словакии сенсационно обыграла команду Финляндии в стартовом матче группового этапа мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Действующих олимпийских чемпионов раздавили главные звезды КХЛ, попавшие на Олимпиаду.

Впервые со времен Сочи

Спустя пять дней с момента церемонии открытия зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии свой старт взял мужской хоккейный турнир. Впервые за 12 лет на Олимпиаду прибыли игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Последний раз до этого Игры с участием лучших хоккеистов мира состоялись еще в Сочи в 2014 году.
Тот период все равно следует считать последним, когда на Олимпиаде бились лучшие против лучших, — турнир в Италии проходит без участия российских хоккеистов. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Андрей Василевский, Сергей Бобровский и многие другие русские звезды до участия в Играх-2026 не были допущены решением Международной федерации хоккея (IIHF), которая свои политические мотивы прикрывает "соображениями безопасности".
Игроки НХЛ могли вернуться на Олимпиаду еще четыре года назад. Ожидалось, что представители сильнейшей лиги мира примут участие в Играх в Пекине, однако из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, руководство лиги в последний момент отказалось отпускать своих хоккеистов в Китай. Был риск, что звезды НХЛ не доберутся и до Италии из-за организационных трудностей. Итальянцы не смогли построить ледовую арену в Милане в соответствии с заявленным проектом, а также допустили просчет в размерах площадки — она оказалась на метр уже тех параметров, которые изначально были заданы НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ. В лиге были этим недовольны и допустили возможность отказа от участия в Играх, но все же решили обойтись без столь радикальных мер.
Хоккеисты сборной Словакии и Финляндии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Словакии и Финляндии на Олимпиаде-2026

КХЛ на Олимпиаде

Если НХЛ, пожертвовав Матчем звезд, взяла паузу в регулярном чемпионате на период проведения Олимпиады, то Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отказалась делать перерыв в сезоне.
«
"Жалоб со стороны клубов лиги не было. Еще в начале сезона прошло заседание совета руководителей клубов КХЛ, где мы приняли решение, что в календаре не рассматривается пауза на период Олимпиады. На тот момент еще никто не знал, какой будет судьба сборной России. Да, IIHF нас исключила из списка участников, но тогда еще велась работа по допуску нашей команды до Игр. Клубы договаривались с игроками, у кого-то и вовсе в контракте было указано, что в случае вызова в сборную их отпустят на Игры. Руководители клубов понимают, насколько это масштабно. Всех вызванных отпустили. Лига также оформила клубам дополнительную страховку на случай травм у игроков. Надеемся, что в расположение клубов игроки вернутся без травм", — заявил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.
От Континентальной хоккейной лиги на Олимпиаду были вызваны четыре игрока, из них три — представители сборной Словакии: защитник Мартин Гернат ("Локомотив") и нападающие Адам Ружичка ("Спартак") и Адам Лишка ("Северсталь"). Также на Игры отправился форвард "Автомобилиста" Стефан Да Коста, представляющий команду Франции, которая попала на Олимпиаду не по спортивному принципу, а как замена сборной России.

КХЛ начала Олимпиаду с выноса чемпионов

Мужской олимпийский хоккейный турнир был открыт матчем между сборными Словакии и Финляндии. Финны являются последними победителями Игр — в финале Пекина-2022 они обыграли российскую сборную, которая выступила под названием и флагом Олимпийского комитета России.
Чествование Шипачева и драка вратарей: как КХЛ заменила Олимпиаду
8 февраля, 17:30
От финской команды чемпионского состава в заявку сборной на Играх в Италии вошел только один игрок — бывший защитник петербургского СКА Микко Лехтонен. Для него Олимпиада-2026 стала третьей в карьере, ранее он выступал и в Пхенчхане. Среди остальных представителей сборной Финляндии олимпийский опыт имеется и у Ээли Толванена, Микаэля Гранлунда, Миро Хейсканена и Олли Мяяття. По количеству участников Игр словаки, что примечательно, превосходят финнов: среди игроков словацкой сборной, приехавшей в Италию, в Пекине выступили хорошо знакомый россиянам Мартин Гернат, Петер Черешняк, Шимон Немец, Самуэль Такач, Павол Регенда, а также самый ценный игрок и лучший снайпер турнира на Играх-2022 Юрай Слафковский.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
11 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
Словакия
4 : 1
Финляндия
07:45 • Юрай Слафковский
47:20 • Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
50:30 • Юрай Слафковский
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39 • Адам Ружичка
(Томас Татар, Юрай Слафковский)
24:15 • Эли Толванен
(Хоэль Армиа, Арттури Лехконен)
После успешного выступления на Олимпиаде в Пекине, где словаки завоевали бронзовые медали, Слафковский в том же году неожиданно для всех (в том числе для себя самого) был выбран под первым общим номером на драфте НХЛ клубом "Монреаль Канадиенс". Сегодня словак является одноклубником русского вундеркинда Ивана Демидова. И если в "Монреале" у Слафковского дела идут не очень хорошо, то за свою национальную сборную Юрай играет очень мощно. На Играх-2022 он забросил семь шайб в семи матчах. Голевые успехи он продолжил и на Олимпиаде в Италии.
Уже на исходе восьмой минуты матча Слафковский подкараулил ошибку финнов и буквально украл шайбу у правого борта, сместился в центр, продвинулся к пятаку и, технично обыграв голкипера финской сборной Юусе Сароса, отправил шайбу в ворота.
Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Словакии Адам Ружичка (21) и Юрай Слафковски на Олимпиаде-2026
Финны при этом играли заметно активнее словаков: больше давили, чаще бросали, действовали агрессивнее на чужом пятаке, постоянно создавая трафик перед воротами Самуэля Главая. Словаки успешно отбивались на протяжении всего первого периода и даже без особых трудностей выстояли при игре в меньшинстве. Но в дебюте второй 20-минутки их оборона дала сбой — финны воспользовались оплошностью словаков в обороне, и когда одноклубник Александра Овечкина Мартин Фехервари выдвинулся в сторону не своего игрока, угол ворот оказался абсолютно пустым перед Толваненом. Тот с близкого расстояния не промазал.
Впрочем, это был едва ли не единственный явный провал словацкой команды в обороне, со всеми остальными попытками финнов пробиться к воротам подопечные Владимира Орсага справлялись без особых трудностей. Было заметно, что финская сборная пытается, скорее, выстрадать голевой момент, нежели создать его. Довольно символично, что по итогам матча самые яркие финские звезды Себастьян Ахо, Микко Рантанен, Роопе Хинц и Каапо Какко провели на площадке менее 20 минут игрового времени каждый.
С началом третьего периода игра перешла под полный контроль словаков. Выдержав стартовое давление финнов, словацкие хоккеисты принялись действовать с позиции силы, и уже с их мощью финская команда справиться не смогла. Так, на 48-й минуте Далибор Дворский, усадивший звездного Ахо на пятую точку, вывел Словакию вперед. Ассистентами в его голе выступили Мартин Гернат и Адам Лишка. "Локомотив" и "Северсталь" уже формально попали в протокол Олимпиады.
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026
Чуть позднее словаки со второй попытки реализовали большинство — точным броском отметился все тот же Слафковский. Для него этот гол стал уже девятым за восемь матчей на Олимпийских играх за карьеру. Под занавес матча Юрай мог оформить и хет-трик, но в заварушке перед уже пустыми воротами сборной Финляндии самым расторопным оказался Адам Ружичка — нападающий "Спартака" поставил жирную точку в матче.
4:1 — команда Словакии пусть во многом и неожиданно, но очень уверенно обыграла финнов, ознаменовав старт хоккейного турнира в Италии громким провалом действующих олимпийских чемпионов.
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Словакии Адам Ружичка (21) празднует гол на Олимпиаде-2026
 
