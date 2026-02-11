https://ria.ru/20260211/futbol-2073547937.html
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу
"Комо" одержал победу над "Наполи" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу
"Комо" в серии пенальти обыграл "Наполи" в четвертьфинале Кубка Италии