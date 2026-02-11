Рейтинг@Mail.ru
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу
Футбол
 
01:37 11.02.2026
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу
"Комо" одержал победу над "Наполи" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
https://ria.ru/20260210/futbol-2073336770.html
"Комо" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Комо" одержал победу над "Наполи" в четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу.
Основное время встречи в Неаполе завершилось со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Мартин Батурина (39-я минута). У "Наполи" отличился Антонио Вергара (46). В серии 11-метровых ударов сильнее оказались игроки "Комо" - 7:6.
В полуфинале Кубка Италии "Комо" сыграет против итальянского "Интера".
Футболисты клуба Рома - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
