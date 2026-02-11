Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии.

В следующем матче сборная Словакии 13 февраля сыграет против итальянцев, финны в этот же день встретятся с командой Швеции.