Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии.
Встреча группы B в Милане, открывшая олимпийский турнир, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей дубль оформил форвард "Монреаль Канадиенс" Юрай Слафковский (8-я минута), по шайбе забросили Далибор Дворский (48) из "Сент-Луис Блюз" и Адам Ружичка из московского "Спартака". У финнов отличился Ээли Толванен (25) из "Сиэтл Кракен".
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
11 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
07:45 • Юрай Слафковский
47:20 • Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
50:30 • Юрай Слафковский
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39 • Адам Ружичка
(Томас Татар, Юрай Слафковский)
24:15 • Эли Толванен
В следующем матче сборная Словакии 13 февраля сыграет против итальянцев, финны в этот же день встретятся с командой Швеции.
Сборная Финляндии в финале олимпийского турнира 2022 года обыграла команду России. В Играх в Италии впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).