Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии
Хоккей
Хоккей
 
21:15 11.02.2026 (обновлено: 21:20 11.02.2026)
Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии
Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии
Сборная Словакии одержала победу над командой Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T21:15:00+03:00
2026-02-11T21:20:00+03:00
хоккей
спорт
адам ружичка
монреаль канадиенс
сент-луис блюз
спартак (москва)
национальная хоккейная лига (нхл)
зимние олимпийские игры 2026
хоккей
Хоккей, Спорт, Адам Ружичка, Монреаль Канадиенс, Сент-Луис Блюз, Спартак (Москва), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Олимпийские чемпионы финны уступили в первом матче на Играх в Италии

Финляндия проиграла Словакии в первом матче олимпийского хоккейного турнира

© Соцсети "Монреаль Канадиенс"Юрай Слафковский
Юрай Слафковский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Соцсети "Монреаль Канадиенс"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Финляндии в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира на Играх в Италии.
Встреча группы B в Милане, открывшая олимпийский турнир, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей дубль оформил форвард "Монреаль Канадиенс" Юрай Слафковский (8-я минута), по шайбе забросили Далибор Дворский (48) из "Сент-Луис Блюз" и Адам Ружичка из московского "Спартака". У финнов отличился Ээли Толванен (25) из "Сиэтл Кракен".
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
11 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
Словакия
4 : 1
Финляндия
07:45 • Юрай Слафковский
47:20 • Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
50:30 • Юрай Слафковский
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39 • Адам Ружичка
(Томас Татар, Юрай Слафковский)
24:15 • Эли Толванен
(Хоэль Армиа, Арттури Лехконен)
В следующем матче сборная Словакии 13 февраля сыграет против итальянцев, финны в этот же день встретятся с командой Швеции.
Сборная Финляндии в финале олимпийского турнира 2022 года обыграла команду России. В Играх в Италии впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ
ХоккейСпортАдам РужичкаМонреаль КанадиенсСент-Луис БлюзХК Спартак (Москва)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Версия 2023.1 Beta
