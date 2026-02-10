Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
Хоккей
 
21:59 10.02.2026
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" на выезде обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
санкт-петербург, максим шалунов, шанхайские драконы, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Санкт-Петербург, Максим Шалунов, Шанхайские драконы, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ

"Локомотив" первым из Западной конференции обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 33-й минуте забросил Максим Шалунов.
"Локомотив" выиграл седьмой матч лиги кряду. Ярославский клуб, набравший 77 очков, лидирует в турнирной таблице Запада. Команда первой в конференции обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. Ранее с Восточной конференции это сделали магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". "Шанхайские драконы" (47) идут на девятом месте на Западе.
В следующем матче "Локомотив" 12 февраля на выезде сыграет против минского "Динамо", в тот же день "Шанхайские драконы" примут череповецкую "Северсталь".
Хоккей Санкт-Петербург Максим Шалунов Шанхайские драконы Металлург (Магнитогорск) КХЛ 2025-2026
 
