"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на выезде обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
10 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
12:13 • Максим Шалунов
(Yegor Surin)
19:31 • Никита Кирьянов
(Yegor Surin)
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 33-й минуте забросил Максим Шалунов.
"Локомотив" выиграл седьмой матч лиги кряду. Ярославский клуб, набравший 77 очков, лидирует в турнирной таблице Запада. Команда первой в конференции обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ. Ранее с Восточной конференции это сделали магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". "Шанхайские драконы" (47) идут на девятом месте на Западе.
В следующем матче "Локомотив" 12 февраля на выезде сыграет против минского "Динамо", в тот же день "Шанхайские драконы" примут череповецкую "Северсталь".
