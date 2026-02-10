https://ria.ru/20260210/futbol-2073336770.html
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
рим
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
Дубль Малена принес "Роме" победу над "Кальяри" в матче чемпионата Италии