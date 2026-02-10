Рейтинг@Mail.ru
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
01:50 10.02.2026
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии
https://ria.ru/20260203/roma-2071822161.html
рим
"Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии

Дубль Малена принес "Роме" победу над "Кальяри" в матче чемпионата Италии

© Фото : Пресс-служба ФК "Рома"Футболисты клуба "Рома"
Футболисты клуба Рома - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Рома"
Футболисты клуба "Рома". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Рома" на своем поле обыграла "Кальяри" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Дониелл Мален (25-я и 65-я минуты).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
09 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Рома
2 : 0
Кальяри
25‎’‎ • Дониэлл Мален
(Джанлука Манчини)
65‎’‎ • Дониэлл Мален
(Зеки Челик)
"Рома", набрав 46 очков, идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. "Кальяри" (28) прервал серию из трех побед и располагается на 12-м месте.
В следующем туре "Рома" 15 февраля на выезде сыграет против "Наполи", "Кальяри" днем позднее примет "Лечче".
В другом матче дня "Аталанта" на своем поле обыграла "Кремонезе" со счетом 2:1.
Футболист клуба Рома Джанлука Манчини - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
3 февраля, 00:43
 
