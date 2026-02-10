Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
Футбол
 
01:28 10.02.2026
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
Футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино сообщил, что успешно перенес операцию после полученного повреждения ноги. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
футбол
спорт
россия
микель мерино
арсенал (лондон)
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге

Футболист "Арсенала" и сборной Испании Мерино успешно перенес операцию на ноге

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино сообщил, что успешно перенес операцию после полученного повреждения ноги.
29-летний полузащитник травмировался 25 января в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед" (2:3). Тогда он вышел на поле на 58-й минуте, забил гол и доиграл встречу до конца. Позднее клуб сообщил, что футболист выбыл на длительный срок из-за повреждения кости в правой стопе и перенесет операцию.
"Операция окончена! Уже ближе к возвращению. Огромное спасибо всем за ваши сообщения и любовь. Это действительно дает мне еще больше энергии, чтобы справиться с вызовом", - написал Мерино в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Мерино стал игроком "Арсенала" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел в составе клуба 33 матча и забил шесть голов. Его команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 56 очков за 25 туров.
