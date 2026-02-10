https://ria.ru/20260210/futbol-2073335455.html
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
Футболист "Арсенала" Мерино успешно перенес операцию на ноге
Футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино сообщил, что успешно перенес операцию после полученного повреждения ноги. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Футболист "Арсенала" и сборной Испании Мерино успешно перенес операцию на ноге