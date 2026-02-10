Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла на стадионе "красно-белых" и завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу "Динамо". В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (10-я минута), Джордан Уил (34) и Дилан Сикьюра (38). У "Спартака" отличились Даниил Орлов (11) и Дмитрий Вишневский (12).
10 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
10:12 • Даниил Орлов
(Danil Pivchulin, Александр Беляев)
11:54 • Дмитрий Вишневский
09:56 • Егор Римашевский
13:43 • Джордан Уил
17:56 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Джордан Уил)
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем нападающем "Динамо" и "Спартака" Артеме Федорове. О смерти 32-летнего Федорова стало известно в понедельник. Болельщики команд вывесили траурные баннеры.
"Динамо" прервало серию из трех поражений в КХЛ. Команда, набрав 62 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" с 62 баллами занимает шестое место.
В следующем матче "Спартак" 12 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее "Динамо" сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом".
Результаты других матчей:
- "Лада" - "Торпедо" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0);
- "Динамо" (Минск) - "Северсталь" (Череповец) - 7:4 (3:2, 2:0, 2:2);
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).