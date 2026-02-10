Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:53 10.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Московское "Динамо" обыграло "Спартак" в матче КХЛ

"Динамо" обыграло "Спартак" со счетом 3:2, прервав серию из трех поражений в КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо"
Хоккеисты московского Динамо
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хоккеисты московского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла на стадионе "красно-белых" и завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) в пользу "Динамо". В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (10-я минута), Джордан Уил (34) и Дилан Сикьюра (38). У "Спартака" отличились Даниил Орлов (11) и Дмитрий Вишневский (12).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 3
Динамо Москва
10:12 • Даниил Орлов
(Danil Pivchulin, Александр Беляев)
11:54 • Дмитрий Вишневский
09:56 • Егор Римашевский
(Максим Мамин, Даниил Пыленков)
13:43 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Фредрик Классон)
17:56 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Джордан Уил)
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем нападающем "Динамо" и "Спартака" Артеме Федорове. О смерти 32-летнего Федорова стало известно в понедельник. Болельщики команд вывесили траурные баннеры.
"Динамо" прервало серию из трех поражений в КХЛ. Команда, набрав 62 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" с 62 баллами занимает шестое место.
В следующем матче "Спартак" 12 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее "Динамо" сыграет в гостях с екатеринбургским "Автомобилистом".

Результаты других матчей:

