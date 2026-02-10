"Спартак" сам отдал "Динамо" победу в дерби, считает Барков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков, комментируя поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Динамо", заявил, что "красно-белые" сами упустили победу в дерби.