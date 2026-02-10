Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" сам отдал "Динамо" победу в дерби, считает Барков
Хоккей
 
23:30 10.02.2026 (обновлено: 00:03 11.02.2026)
"Спартак" сам отдал "Динамо" победу в дерби, считает Барков
"Спартак" сам отдал "Динамо" победу в дерби, считает Барков

Тренер Барков: "Динамо" ничем не удивило в дерби, "Спартак" сам отдал победу

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Александр Барков, комментируя поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Динамо", заявил, что "красно-белые" сами упустили победу в дерби.
"Спартак" во вторник на своей площадке проиграл "Динамо" со счетом 2:3.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
2 : 3
Динамо Москва
10:12 • Даниил Орлов
(Danil Pivchulin, Александр Беляев)
11:54 • Дмитрий Вишневский
09:56 • Егор Римашевский
(Максим Мамин, Даниил Пыленков)
13:43 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Фредрик Классон)
17:56 • Дилан Сикура
(Никита Гусев, Джордан Уил)
«
"Сами отдали игру. Провели хороший первый период, но второй - плохо. В третьем периоде пытались отыграться, но не удалось. По итогам невразумительной игры после второго периода сами отдали победу сопернику. Но (пенять) на потерю игрового тонуса после паузы в чемпионате я не буду, команды были в равных условиях. Кто-то из игроков хотел сделать слишком много, кто-то расслабился. У нас было несколько моментов, могли забросить третью шайбу. Если бы забили, то, может, и игра сложилась бы по-другому. На мой взгляд, "Динамо" не сделало ничего сверхъестественного. Они просто пробрасывали шайбу, прессинговали и завладевали шайбой в нашей зоне. Мы же допустили ненужные удаления и провели плохой по содержанию второй период", - сказал Барков журналистам.
