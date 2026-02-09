Рейтинг@Mail.ru
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Футбол
 
15:52 09.02.2026 (обновлено: 16:30 09.02.2026)
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта и несколько членов совета директоров подали в отставку с намерением выставить свои кандидатуры на выборы 15 марта, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
Руководители подали в отставку на очередном заседании совета директоров "Барселоны" в понедельник. Текущий совет директоров в обновленном составе продолжит исполнять свои обязанности до истечения текущего срока 30 июня.
В декабре Лапорта сообщил, что не станет баллотироваться на третий срок президента "Барселоны".
Лапорте 63 года. Он возглавлял "Барселону" с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента клуба в 2021 году. При нем футбольная "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды Кубок и шесть раз Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
