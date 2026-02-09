https://ria.ru/20260209/laporta-2073230061.html
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку - РИА Новости Спорт, 09.02.2026
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта и несколько членов совета директоров подали в отставку с намерением выставить свои кандидатуры на выборы 15... РИА Новости Спорт, 09.02.2026
2026-02-09T15:52:00+03:00
2026-02-09T15:52:00+03:00
2026-02-09T16:30:00+03:00
футбол
жоан лапорта
барселона
чемпионат испании по футболу
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770785183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3081c1ffb85fc5c26ae49af2eb547360.jpg
https://ria.ru/20260209/duran-2072620362.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770785183_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a657cc9459e0b48d69dda16659c5c703.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жоан лапорта, барселона, чемпионат испании по футболу, спорт, вокруг спорта
Футбол, Жоан Лапорта, Барселона, Чемпионат Испании по футболу, Спорт, Вокруг спорта
Президент "Барселоны" и часть совета директоров ушли в отставку
Президент "Барселоны" Лапорта ушел в отставку для перевыборов