Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче
"Интер Майами" сыграл вничью с эквадорской "Барселоной" в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонного турне команды из США. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
