Рейтинг@Mail.ru
Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:45 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/messi-2072962674.html
Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче
Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче
"Интер Майами" сыграл вничью с эквадорской "Барселоной" в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонного турне команды из США. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T07:45:00+03:00
2026-02-08T07:45:00+03:00
футбол
спорт
лионель месси
томас мартинес
интер
барселона
ин­де­пендь­ен­те (медельин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f35d7ce1fd851d6987625efda341a716.jpg
https://ria.ru/20260204/messi-2072309341.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069430839_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_955fa282f70ad5a41e7789a73b5f8133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лионель месси, томас мартинес, интер, барселона, ин­де­пендь­ен­те (медельин)
Футбол, Спорт, Лионель Месси, Томас Мартинес, Интер, Барселона, Ин­де­пендь­ен­те (Медельин)
Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче

Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью с "Барселоной" из Эквадора

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Интер Майами" сыграл вничью с эквадорской "Барселоной" в товарищеском матче, который прошел в рамках предсезонного турне команды из США.
Встреча прошла в эквадорском Гуаякиле и завершилась со счетом 2:2. В составе "Интер Майами" голом и результативной передачей отметился Лионель Месси (31-я минута), дебютный мяч за команду забил Херман Бертераме (45). У "Барселоны" отличились Жоао Рохас (41) и Томас Мартинес (87).
Предсезонное турне "Интер Майами" завершится 14 февраля матчем против действующего чемпиона Эквадора "Индепендьенте дель Валье".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" хочет вернуть Месси в 2027 году
4 февраля, 20:24
 
ФутболСпортЛионель МессиТомас МартинесИнтерБарселонаИн­де­пендь­ен­те (Медельин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    08.02 17:00
    Ницца
    Монако
  • Футбол
    08.02 19:30
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
  • Футбол
    08.02 19:30
    Бавария
    Хоффенхайм
  • Футбол
    08.02 20:30
    Атлетико Мадрид
    Бетис
  • Баскетбол
    08.02 20:30
    Бостон
    Нью-Йорк
  • Футбол
    08.02 22:45
    Ювентус
    Лацио
  • Футбол
    08.02 22:45
    ПСЖ
    Марсель
  • Футбол
    08.02 23:00
    Валенсия
    Реал Мадрид
  • Баскетбол
    08.02 23:00
    Миннесота
    Клипперс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала