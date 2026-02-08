https://ria.ru/20260208/futbol-2073075932.html
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
Лидер чемпионата Италии "Интер" разгромил "Сассуоло" и продлил серию побед