Рейтинг@Mail.ru
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:06 08.02.2026 (обновлено: 22:36 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/futbol-2073075932.html
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
"Интер" обыграл "Сассуоло" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T22:06:00+03:00
2026-02-08T22:36:00+03:00
футбол
спорт
маркус тюрам
лаутаро мартинес
мануэль аканджи
сассуоло
интер
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926625259_202:406:1846:1331_1920x0_80_0_0_6269ac29795376d1baa6c69dbc334ea9.jpg
https://ria.ru/20260208/bundesliga-2073073021.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926625259_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a58e287a2ed65ed3d32feff39cc3e27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, маркус тюрам, лаутаро мартинес, мануэль аканджи, сассуоло, интер, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканджи, Сассуоло, Интер, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед

Лидер чемпионата Италии "Интер" разгромил "Сассуоло" и продлил серию побед

© Фото : Пресс-служба ФК "Интер"Футболисты "Интера" Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес
Футболисты Интера Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Интер"
Футболисты "Интера" Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Интер" обыграл "Сассуоло" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Сассуоло завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, у которых забили Ян Биссек (11-я минута), Маркус Тюрам (28), Лаутаро Мартинес (50), Мануэль Аканджи (54) и Луис Энрике (89). На 54-й минуте после второй желтой карточки был удален полузащитник хозяев Неманья Матич.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
08 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Сассуоло
0 : 5
Интер М
11‎’‎ • Ян-Аурель Биссек
(Федерико Димарко)
28‎’‎ • Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
50‎’‎ • Лаутаро Мартинес
53‎’‎ • Мануэль Аканджи
(Федерико Димарко)
88‎’‎ • Луис Энрике
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" выиграл пятый матч подряд в Серии А и с 58 очками возглавляет таблицу, опережая имеющий матч в запасе "Милан" на восемь очков. "Сассуоло" с 29 очками идет 11-м.
В следующем матче "Интер" 14 февраля примет "Ювентус", "Сассуоло" на следующий день сыграет в гостях с "Удинезе".
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Дубль Кейна и хет-трик Диаса принесли "Баварии" победу в матче Бундеслиги
Вчера, 21:46
 
ФутболСпортМаркус ТюрамЛаутаро МартинесМануэль АканджиСассуолоИнтерСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала