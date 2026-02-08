Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:54 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/futbol-2072947706.html
"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике
"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" начал переговоры о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T00:54:00+03:00
2026-02-08T00:54:00+03:00
футбол
спорт
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
барселона
кубок франции по футболу
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019054_0:60:1081:668_1920x0_80_0_0_e25814ab77bcf4a339b998d218ac3e94.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065217577.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019054_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_af768c362d1322f652b8edff8f11d0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, луис энрике, пари сен-жермен (псж), барселона, кубок франции по футболу, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Барселона, Кубок Франции по футболу, Лига чемпионов УЕФА
"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике

"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике

© Фотография из соцсетейЛуис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фотография из соцсетей
Луис Энрике. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" начал переговоры о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает L'Equipe.
Предполагается, что новое соглашение с испанцем будет действовать до 2030 года. Руководство клуба ожидает, что тренер подпишет новый контракт до конца сезона.
Луису Энрике 55 лет, он возглавляет "ПСЖ" с 2023 года. Под его руководством клуб по два раза выиграл чемпионат и Кубок Франции, трижды - Суперкубок страны и по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также он возглавлял испанскую "Барселону", с которой в 2015 году стал победителем Лиги чемпионов.
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Луиса Энрике признали тренером года по версии Globe Soccer Awards
28 декабря 2025, 19:33
 
ФутболСпортЛуис ЭнрикеПари Сен-Жермен (ПСЖ)БарселонаКубок Франции по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    08.02 17:00
    Ницца
    Монако
  • Футбол
    08.02 19:30
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
  • Футбол
    08.02 19:30
    Бавария
    Хоффенхайм
  • Футбол
    08.02 20:30
    Атлетико Мадрид
    Бетис
  • Баскетбол
    08.02 20:30
    Бостон
    Нью-Йорк
  • Футбол
    08.02 22:45
    Ювентус
    Лацио
  • Футбол
    08.02 22:45
    ПСЖ
    Марсель
  • Футбол
    08.02 23:00
    Валенсия
    Реал Мадрид
  • Баскетбол
    08.02 23:00
    Миннесота
    Клипперс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала