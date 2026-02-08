"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике

https://ria.ru/20260208/futbol-2072947706.html
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" начал переговоры о продлении контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
