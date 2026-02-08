Рейтинг@Mail.ru
Чемпион НБА Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси"
Баскетбол
Баскетбол
 
10:28 08.02.2026 (обновлено: 11:48 08.02.2026)
Чемпион НБА Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси"
Чемпион НБА Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси" - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Чемпион НБА Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси"
Греческий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо вступил в группу собственников женского английского... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
баскетбол
россия
спорт
яннис адетокунбо
милуоки бакс
английская премьер-лига (апл)
нба
россия
Чемпион НБА Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси"

Баскетболист Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси"

© Фото : Сайт НБАЯннис Адетокунбо
Яннис Адетокунбо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Сайт НБА
Яннис Адетокунбо. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Греческий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо вступил в группу собственников женского английского футбольного клуба "Челси".
Женская команда "Челси" с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда восемь раз становилась победителем чемпионата, а также дошла до финала Лиги чемпионов в 2021 году.
«

"Для меня большая честь сотрудничать со своим другом Алексисом Оганяном, присоединившись к группе владельцев "Челси" - исторического клуба, построенного на страсти, стремлении к совершенству и культуре побед. История "Челси" говорит сама за себя, и я рад внести свой вклад в будущее, поддерживая дальнейший рост и влияние женского спорта. Речь идет об амбициях, наследии и продвижении игры на новые высоты. Вперед, "Челси"!" - написал Адетокунбо в Instagram*.

Адетокунбо 31 год. В нынешнем сезоне он в среднем за матч набирал 28 очков и делал 10 подборов. Форвард дважды подряд признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА (2019, 2020), а в 2021 году стал чемпионом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
БаскетболРоссияСпортЯннис АдетокунбоМилуоки БаксАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)НБА
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
