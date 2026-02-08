Чемпион НБА Адетокунбо стал совладельцем женского футбольного клуба "Челси"

«

"Для меня большая честь сотрудничать со своим другом Алексисом Оганяном, присоединившись к группе владельцев "Челси" - исторического клуба, построенного на страсти, стремлении к совершенству и культуре побед. История "Челси" говорит сама за себя, и я рад внести свой вклад в будущее, поддерживая дальнейший рост и влияние женского спорта. Речь идет об амбициях, наследии и продвижении игры на новые высоты. Вперед, "Челси"!" - написал Адетокунбо в Instagram*.