Итальянцы сравнили открытие Олимпиад во Франции и в Италии - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
20:20 07.02.2026
Итальянцы сравнили открытие Олимпиад во Франции и в Италии
Итальянцы сравнили открытие Олимпиад во Франции и в Италии
Итальянцы сравнили открытие Олимпиад во Франции и в Италии

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане
РИМ, 7 фев - РИА Новости. Пользователи итальянского Facebook* обсуждают разницу в подходе организаторов двух последних Олимпиад после церемонии открытия Игр в Милане, отмечая "французское извращение и итальянскую элегантность".
Комментарии собирает фотоколлаж, на котором изображены фотомодели-участницы церемонии на стадионе "Сан-Сиро" и представители ЛГБТ- сообщества (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), ставшие персонажами церемонии открытия Олимпиады в Париже в 2024 году,
Девушки, одетые в костюмы Armani цветов итальянского флага, сравниваются с мужчинами в макияже и женской одежде. Пользователям предлагается "найти отличия" между снимками.
"Слава богу, никто не сдался перед woke'измом. Я смотрел это по французскому телевидению, и комментаторы действительно оценили шоу", - написал один из комментаторов.
"Французская Олимпиада... была полным позором во всем и для всего... спорт после них был унижен", - заявил другой пользователь.
«
"Французская извращенность и итальянская элегантность – тут нет никакого сравнения", - отмечается в другой популярной заметке.
Аналогичную фотографию в соцсетях опубликовала партия "Лига", которая также использовала лозунг о поиске различий, но использовала другую фотографию итальянок и французских drag queen.
Термин "воук" (woke) происходит из афроамериканского английского, обозначает усиленное внимание к вопросам социальной, расовой и половой справедливости.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
