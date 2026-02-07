https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072885712.html
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
Кадры, на которых премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядела дремлющей на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане, попали в прямую трансляцию церемонии...
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
Премьера Италии Мелони заметили дремлющей на церемонии открытия Олимпиады
РИМ, 7 фев – РИА Новости. Кадры, на которых премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядела дремлющей на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане, попали в прямую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады.
На этих кадрах Мелони наблюдает за церемонией c усталым видом и в какой-то момент закрывает глаза, немного склонив голову на бок. Пользователи соцсетей распространили скриншот трансляции, раскритиковав премьера за "сон" на важном мероприятии, убедился корреспондент РИА Новости.
"Ей было очень весело", - пишет один из пользователей соцсети Х.
"Спит, как ангелок", - отмечает другой.
Третий назвал эти кадры одним из неприятных моментов церемонии, наряду с комментариями телеведущих Rai1 и исполнением национального гимна Италии
Лаурой Паузини, которые критикуют за несоответствие высоким стандартам открытия Игр.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане
и Кортине-д'Ампеццо
. Церемония открытия проводилась одновременно на четырех площадках - на миланском стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортине, Ливиньо и Предаццо.