Рейтинг@Mail.ru
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072885712.html
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады
Кадры, на которых премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядела дремлющей на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане, попали в прямую трансляцию церемонии... РИА Новости Спорт, 07.02.2026
2026-02-07T13:54:00+03:00
2026-02-07T13:54:00+03:00
в мире
италия
милан
кортина-д'ампеццо
зимние олимпийские игры 2026
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072884845_0:33:536:335_1920x0_80_0_0_22fb14361c6f7df0b9f302a876970382.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072834096.html
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072832314.html
италия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072884845_76:0:537:346_1920x0_80_0_0_541337831c48d2ae8fc1cb51e70075c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, италия, милан, кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026, джорджа мелони
В мире, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Зимние Олимпийские игры 2026, Джорджа Мелони
"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады

Премьера Италии Мелони заметили дремлющей на церемонии открытия Олимпиады

© Rai1Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Rai1
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане
Читать в
MaxДзен
РИМ, 7 фев – РИА Новости. Кадры, на которых премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядела дремлющей на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане, попали в прямую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады.
На этих кадрах Мелони наблюдает за церемонией c усталым видом и в какой-то момент закрывает глаза, немного склонив голову на бок. Пользователи соцсетей распространили скриншот трансляции, раскритиковав премьера за "сон" на важном мероприятии, убедился корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Президент Италии "приехал" на открытие Олимпиады на трамвае
Вчера, 03:12
"Ей было очень весело", - пишет один из пользователей соцсети Х.
"Спит, как ангелок", - отмечает другой.
Третий назвал эти кадры одним из неприятных моментов церемонии, наряду с комментариями телеведущих Rai1 и исполнением национального гимна Италии Лаурой Паузини, которые критикуют за несоответствие высоким стандартам открытия Игр.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия проводилась одновременно на четырех площадках - на миланском стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортине, Ливиньо и Предаццо.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр
Вчера, 02:45
 
В миреИталияМиланКортина-д'АмпеццоЗимние Олимпийские игры 2026Джорджа Мелони
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Боруссия Д
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Челси
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Мальорка
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Наполи
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Байер
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Эльче
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    С. Бейлек
    Е. Александрова
    76
    61
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала