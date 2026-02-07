"Спящая" Мелони попала на видео церемонии открытия Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане

РИМ, 7 фев – РИА Новости. Кадры, на которых премьер-министр Италии Джорджа Мелони выглядела дремлющей на трибуне стадиона "Сан-Сиро" в Милане, попали в прямую трансляцию церемонии открытия зимней Олимпиады.

На этих кадрах Мелони наблюдает за церемонией c усталым видом и в какой-то момент закрывает глаза, немного склонив голову на бок. Пользователи соцсетей распространили скриншот трансляции, раскритиковав премьера за "сон" на важном мероприятии, убедился корреспондент РИА Новости.

"Ей было очень весело", - пишет один из пользователей соцсети Х.

"Спит, как ангелок", - отмечает другой.

Третий назвал эти кадры одним из неприятных моментов церемонии, наряду с комментариями телеведущих Rai1 и исполнением национального гимна Италии Лаурой Паузини, которые критикуют за несоответствие высоким стандартам открытия Игр.