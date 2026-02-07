Рейтинг@Mail.ru
Экс-мэр Хиросимы и экс-глава УВКБ ООН пронесли олимпийский флаг
02:42 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072831630.html
Экс-мэр Хиросимы и экс-глава УВКБ ООН пронесли олимпийский флаг
Экс-мэр Хиросимы и экс-глава УВКБ ООН пронесли олимпийский флаг
Экс-мэр Хиросимы и экс-глава УВКБ ООН пронесли олимпийский флаг
Экс-мэр японской Хиросимы Акиба Тадатоси и бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди стали одними из тех, кто пронес олимпийский флаг на...
2026-02-07T02:42:00+03:00
2026-02-07T02:42:00+03:00
Экс-мэр Хиросимы и экс-глава УВКБ ООН пронесли олимпийский флаг

Экс-мэр Хиросимы и экс-глава УВКБ ООН пронесли олимпийский флаг на открытии Игр

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-мэр японской Хиросимы Акиба Тадатоси и бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди стали одними из тех, кто пронес олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпиады в Италии.
Тадатоси, занимавший пост мэра Хиросимы с 2003 по 2011 год, и Гранди, занимавший пост главы УВКБ до 2025 года, присоединились к спортсменам и чемпионам Игр Элиуду Кипчоге из Кении, Ребеке Андраде из Бразилии и Франко Нонесу из Италии. Также флаг несла нигерийская поэтесса и посол ООН по вопросам мира Мариям Букар Хассан.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия прошла одновременно сразу на четырех площадках - на миланском стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортине, Ливиньо и Предаццо.
Шарлиз Терон на церемонии открытия Олимпиады процитировала слова Манделы
