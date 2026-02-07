Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что его мнение о России изменилось

"Мы уже внесли несколько правок в ту систему, которая уже была выстроена в "Шанхайских драконах". В первую очередь, я попросил ребят относиться внимательнее к своим обязанностям. Стараемся быстрее двигать шайбу, делать больше перемещений и делать упор на атаку. В обороне же мы должны концентрироваться на отборах, быть внимательнее, потому что в лиге много команд, у которых поставлена игра. Мы должны представлять из себя цельную команду, в которой задействован каждый игрок. Каждый из игроков должен работать, все должны работать на командный результат. Мы не можем себе позволить, чтобы одно из звеньев вдруг выпало из игры. Это главный момент, на который я обратил внимание", - добавил Лав.