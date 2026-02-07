Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что его мнение о России изменилось
07.02.2026
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что его мнение о России изменилось
Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что у него немного изменилось мнение о России
Тренер "Шанхайских драконов" заявил, что его мнение о России изменилось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав в разговоре с РИА Новости признался, что у него немного изменилось мнение о России, и заявил, что он оказался приятно удивлен уровнем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч звезд КХЛ 2026 пройдет 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на домашней арене "Автомобилиста". Участие в нем примут команда KHL Ural Stars, составленная из игроков "Автомобилиста", "Трактора", "Металлурга" и "Салавата Юлаева", а также сборные лучших игроков лиги, молодых хоккеистов (до 23 лет) и команда легионеров. Команду легионеров возглавили Михаил Кравец и недавно занявший пост главного тренера "Шанхайских Драконов" Митч Лав.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Экс-тренер "Вашингтона" Лав прокомментировал будущее Овечкина в НХЛ
Вчера, 18:31
"Большая честь для меня быть выбранным на Матч звезд, взаимодействовать с игроками, увидеть эту красивую арену, увидеть игроков других команд. Все хорошо проводят время. Я не так давно в России, не так давно в КХЛ. Сразу получить такой вызов — очень приятно. Это все делается для болельщиков, для игроков и для их семей. Мне особенно радостно, что я представляю здесь "Шанхайские драконы". Очень рад быть здесь и налаживать связь со всеми ребятами в лиге. Мое мнение о России и о КХЛ немного изменилось, стало отличным от того, что я представлял до переезда сюда. Знал, что КХЛ - хорошая лига, работа в клубах организована качественно. Но я своими глазами увидел, что очень много команд стараются играть в своем стиле, в свой хоккей. Это меня удивило. Изначально я думал, что команды в КХЛ предпочитают играть в общем стиле, но это не так. Много команд уделяют большое внимание игре без шайбы. Об этом я не знал", - сказал Лав.
Покинувший клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Лав был назначен на пост главного тренера "Шанхайских драконов" 17 января вместо канадца Жерара Галлана, ушедшего из-за проблем со здоровьем. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
"Мы уже внесли несколько правок в ту систему, которая уже была выстроена в "Шанхайских драконах". В первую очередь, я попросил ребят относиться внимательнее к своим обязанностям. Стараемся быстрее двигать шайбу, делать больше перемещений и делать упор на атаку. В обороне же мы должны концентрироваться на отборах, быть внимательнее, потому что в лиге много команд, у которых поставлена игра. Мы должны представлять из себя цельную команду, в которой задействован каждый игрок. Каждый из игроков должен работать, все должны работать на командный результат. Мы не можем себе позволить, чтобы одно из звеньев вдруг выпало из игры. Это главный момент, на который я обратил внимание", - добавил Лав.
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл"
