"Ньюкасл" проиграл "Брентфорду" и потерпел третье поражение подряд в АПЛ - РИА Новости Спорт, 07.02.2026
22:51 07.02.2026
"Ньюкасл" проиграл "Брентфорду" и потерпел третье поражение подряд в АПЛ
"Ньюкасл" проиграл "Брентфорду" и потерпел третье поражение подряд в АПЛ
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" уступил "Брентфорду" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых мячи забили Витали Янельт (37-я минута), Игор Тиаго (45+2, с пенальти) и Данго Уаттара (85). В составе хозяев отличились Свен Ботман (24) и Бруно Гимараэш (79, с пенальти)
"Ньюкасл" потерпел третье поражение подряд в чемпионате и с 33 очками располагается на 12-м месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Брентфорд" (39 очков) идет седьмым.
Футболисты Наполи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дубль Хейлунда помог "Наполи" обыграть "Дженоа" в матче Серии А
ФутболСпортНьюкасл-апон-ТайнВитали ЯнельтСвен БотманНьюкасл ЮнайтедБрентфордАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
