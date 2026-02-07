https://ria.ru/20260207/futbol-2072942674.html
"Ньюкасл" проиграл "Брентфорду" и потерпел третье поражение подряд в АПЛ
"Ньюкасл Юнайтед" уступил "Брентфорду" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.02.2026
