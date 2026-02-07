Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
20:17 07.02.2026 (обновлено: 20:26 07.02.2026)
"Барселона" разгромила "Мальорку" в матче Ла Лиги
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Мальорку" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:0. Голы забили Роберт Левандовский (29-я минута), Ламин Ямаль (61) и Марк Берналь (83). 18-летний Берналь впервые отличился за взрослую команду "Барселоны".
"Барселона" (58 очков) продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги. "Мальорка" (24) идет 15-й.
В следующем туре "Барселона" сыграет с "Жироной" в гостях 16 февраля. "Мальорка" днем раньше примет севильский "Бетис".
