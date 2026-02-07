"Портленд" прервал серию из шести поражений в НБА, обыграв "Мемфис"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Клуб "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Портленде и завершилась со счетом 135:115 (25:36, 43:28, 38:23, 29:28) в пользу хозяев. В составе победителей 23 очка набрал Джерами Грант, а Донован Клинган оформил дабл-дабл (13 очков + 17 подборов). В составе "Мемфиса" самым результативным стал Кэм Спенсер (18 очков).
07 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
"Портленд" прервал серию из шести проигранных встреч и занимает десятое место в таблице Западной конференции с 24 победами при 28 поражениях. "Мемфис" с 20 победами и 30 поражениями занимает 11-е место.
Результаты других матчей:
"Бостон Селтикс" - "Майами Хит" - 98:96;
"Детройт Пистонс" - "Нью-Йорк Никс" - 118:80;
"Милуоки Бакс" - "Индиана Пэйсерс" - 105:99;
"Миннесота Тимбервулвз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 115:119.
"Сакраменто Кингз" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 111:114.
"Лейкерс" обыграли "Филадельфию" в матче НБА
6 февраля, 09:13