"Барселона" объявила о выходе из Суперлиги
Футбол
 
14:52 07.02.2026 (обновлено: 19:12 07.02.2026)
"Барселона" объявила о выходе из Суперлиги
"Барселона" объявила о выходе из Суперлиги
"Барселона" объявила о выходе из Суперлиги

"Барселона" официально объявила о выходе из проекта Суперлиги

"Камп Ноу", стадион клуба "Барселона"
Камп Ноу, стадион клуба Барселона - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил на своем официальном сайте о выходе из проекта Суперлиги.
В октябре президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о намерении выйти из проекта Суперлиги и призвал руководство клубов - сторонников нового турнира отказаться от идеи и возобновить диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По данным испанских СМИ, решение связано с изменениями, которые УЕФА внес в формат Лиги чемпионов. Отмечается, что в ближайшее время ожидается судебное решение в пользу промоутеров нового турнира, однако это не заставит каталонцев изменить свою позицию. В клубе рассматривают это решение как фактор, который будет способствовать дальнейшему диалогу с УЕФА о возможных улучшениях. При этом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остается активным сторонником нового турнира.
«
"Наш клуб сообщает, что сегодня официально уведомил компанию "Европейская Суперлига" и команды, входившие в ее состав, о своем выходе из проекта", - говорится в сообщении "Барселоны".
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
Эмблема мадридского Реала - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Реал" и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро, пишут СМИ
30 октября 2025, 11:38
 
Футбол Жоан Лапорта Флорентино Перес Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Международная федерация футбола (ФИФА) Барселона Суперлига (футбол)
 
