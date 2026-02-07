"Барселона" объявила о выходе из Суперлиги

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил на своем официальном сайте о выходе из проекта Суперлиги.
В октябре президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о намерении выйти из проекта Суперлиги и призвал руководство клубов - сторонников нового турнира отказаться от идеи и возобновить диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По данным испанских СМИ, решение связано с изменениями, которые УЕФА внес в формат Лиги чемпионов. Отмечается, что в ближайшее время ожидается судебное решение в пользу промоутеров нового турнира, однако это не заставит каталонцев изменить свою позицию. В клубе рассматривают это решение как фактор, который будет способствовать дальнейшему диалогу с УЕФА о возможных улучшениях. При этом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес остается активным сторонником нового турнира.
"Наш клуб сообщает, что сегодня официально уведомил компанию "Европейская Суперлига" и команды, входившие в ее состав, о своем выходе из проекта", - говорится в сообщении "Барселоны".
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
