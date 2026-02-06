Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар

БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку Александру Олейникову, которая отказалась пожимать руку венгерской сопернице Анне Бондар, сославшись на ее участие в российском турнире в 2022 году.

"Если люди с дурными намерениями смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к проблемам и неприятным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не поверит, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - отметил он.