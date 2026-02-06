Рейтинг@Mail.ru
Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:32 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tennis-2072756396.html
Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар
Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку Александру Олейникову, которая отказалась... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T17:32:00+03:00
2026-02-06T17:32:00+03:00
теннис
в мире
александр олейников (режиссер)
петер сийярто
михаил дегтярев
евросоюз
facebook
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260204/raketka-2072324850.html
https://ria.ru/20260205/samsonova-2072562196.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, александр олейников (режиссер), петер сийярто, михаил дегтярев, евросоюз, facebook, олимпийский комитет россии (окр)
Теннис, В мире, Александр Олейников (режиссер), Петер Сийярто, Михаил Дегтярев, Евросоюз, Facebook, Олимпийский комитет России (ОКР)
Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку за отказ пожимать руку Бондар

Сийярто раскритиковал теннисистку Олейникову за отказ пожимать руку Бондар

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал украинскую теннисистку Александру Олейникову, которая отказалась пожимать руку венгерской сопернице Анне Бондар, сославшись на ее участие в российском турнире в 2022 году.
В преддверии матча второго круга теннисного турнира в Клуж-Напоке во вторник Олейникова заявила, что не будет пожимать руку Бондар, потому что венгерская теннисистка участвовала в российском показательном турнире в 2022 году. Кроме того, Олейникова оскорбила Бондар, сравнив участие в турнире, проходившем в Санкт-Петербурге, с выступлением в нацистской Германии в 1941 году и потребовав у нее публичных извинений.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Соболенко снялась с первого в сезоне турнира WTA 1000 в Дохе
4 февраля, 22:17
"Поведение украинской теннисистки Александры Олейниковой по отношению к Анне Бондар на международном теннисном турнире в Клуж-Напоке было возмутительным и скандальным. Попытка оклеветать Анну Бондар и упоминание параллелей с нацизмом характеризуют скорее украинскую "спортсменку", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр принял венгерскую теннисистку в МИД Венгрии и пожелал ей удачи в карьере.
"Если люди с дурными намерениями смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к проблемам и неприятным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не поверит, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - отметил он.
Сийярто ранее заявлял, что Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС. По его словам, Будапешту удалось добиться исключения из списка санкций ЕС трех человек, включая министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Глава венгерского МИД также неоднократно выступал за допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Самсонова проиграла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби
5 февраля, 20:35
 
ТеннисВ миреАлександр Олейников (режиссер)Петер СийяртоМихаил ДегтяревЕвросоюзFacebookОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала