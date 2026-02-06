Рейтинг@Mail.ru
В России в 2026 году построят 38 фиджитал-центров, заявил Чернышенко
13:20 06.02.2026
В России в 2026 году построят 38 фиджитал-центров, заявил Чернышенко
Тридцать восемь площадок для занятий фиджитал-спортом будут построены в 2026 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
общество
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
2026
Новости
общество, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Общество, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тридцать восемь площадок для занятий фиджитал-спортом будут построены в 2026 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В 2025 году в эксплуатацию ввели 36 фиджитал-центров, которые предполагают проведение соревнований, сочетающих компьютерный и традиционные виды спорта. В их числе гонки дронов, спортивное программирование, лазертаг, двоеборья по баскетболу, футболу и хоккею. Фиджитал-центры оснащаются современным оборудованием: компьютерами, ноутбуками, планшетами, игровыми консолями, комплектами для сборки дронов, учебными трассами для полетов, оборудованием для виртуальной реальности, лазерного боя, автосимуляторами.
"При поддержке президента Владимира Владимировича Путина дан старт развитию инновационного спортивного движения – фиджитал-спорта, сочетающего цифровую и физическую активности. В текущем году планируется создать 38 фиджитал-центров. Их строительство идет в рамках комплексной госпрограммы "Спорт России" за счет федеральных, региональных бюджетов, а также с привлечением частных инвестиций. Такие центры помогут вовлечь в регулярные занятия спортом еще большее количество россиян, включая молодежь, а также поспособствуют восстановлению наших героев - участников СВО", - приводит слова Чернышенко сайт правительства РФ.
В России фиджитал-спортом уже занимается более 20 тысяч человек. К 2030 году планируется открыть не менее 300 фиджитал-центров. Данная задача включена в концепцию развития фиджитал-движения, утвержденную указом председателя правительства Михаила Мишустина.
"В 2024 году Россия подарила миру фиджитал-спорт. Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина это движение стало международным, и в рамках турнира "Игры будущего" объединило более 100 стран. Впервые он прошел в России, в 2025 году – в ОАЭ, а в 2026 году планируется в Казахстане. В России фиджитал-спортом занимаются более 20 тысяч человек, наши команды входят в число лидеров мирового рейтинга Всемирного фиджитал-сообщества (WPC)", - заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
