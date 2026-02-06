В России в 2026 году построят 38 фиджитал-центров, заявил Чернышенко

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тридцать восемь площадок для занятий фиджитал-спортом будут построены в 2026 году в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В 2025 году в эксплуатацию ввели 36 фиджитал-центров, которые предполагают проведение соревнований, сочетающих компьютерный и традиционные виды спорта. В их числе гонки дронов, спортивное программирование, лазертаг, двоеборья по баскетболу, футболу и хоккею. Фиджитал-центры оснащаются современным оборудованием: компьютерами, ноутбуками, планшетами, игровыми консолями, комплектами для сборки дронов, учебными трассами для полетов, оборудованием для виртуальной реальности, лазерного боя, автосимуляторами.