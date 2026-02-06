Рейтинг@Mail.ru
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:41 06.02.2026 (обновлено: 19:57 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/ronalda-2072785886.html
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра"
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра"
Капитан футбольного клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада",... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T19:41:00+03:00
2026-02-06T19:57:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071891158_0:110:1078:716_1920x0_80_0_0_0dfa3e691ac9a754e837e93336146b43.jpg
https://ria.ru/20260205/ronaldu-2071933470.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071891158_0:8:1078:817_1920x0_80_0_0_7b8081fbe0488432c3ae49a51c8bad61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, криштиану роналду, аль-наср
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра"

Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч с "Аль-Иттихадом"

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Капитан футбольного клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", сообщается на странице "Аль-Насра" в соцсети X.
"Аль-Наср" на своем поле сыграет с "Аль-Иттихадом" в пятницу, встреча начнется в 20:30 мск. Роналду не значится ни в стартовом составе, ни среди запасных игроков. До этого португалец также не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда".
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу
06 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
Аль-Наср
2 : 0
Аль-Иттихад
84‎’‎ • Садио Мане (П)
90‎’‎ • Анхело Борхес
(Nawaf Al-Boushail)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее издание ESPN сообщило, что португалец намерен пропустить второй матч "Аль-Насра" подряд из-за отсутствия гарантий со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии об изменениях в руководстве клуба. Отмечалось, что если в ближайшие недели такие гарантии не будут предоставлены, Роналду запросит трансфер в июне.
В начале февраля португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". После игры с "Эр-Риядом" в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Позднее француз перешел в "Аль-Хиляль" и оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб, который прошел в четверг.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Роналду бунтует в день рождения: почему продолжает бойкот и готовит побег
5 февраля, 12:20
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Зенит
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    В. Звонарева
    Ч. Шуай
    66
    33
  • Теннис
    Завершен
    Х. Баптист
    Е. Александрова
    663
    376
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Ноттингем Форрест
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Пиза
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    Айнтрахт Фр
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Лилль
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала