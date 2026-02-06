Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Капитан футбольного клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада", сообщается на странице "Аль-Насра" в соцсети X.
"Аль-Наср" на своем поле сыграет с "Аль-Иттихадом" в пятницу, встреча начнется в 20:30 мск. Роналду не значится ни в стартовом составе, ни среди запасных игроков. До этого португалец также не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Рияда".
06 февраля 2026 • начало в 20:30
Завершен
84’ • Садио Мане (П)
90’ • Анхело Борхес
(Nawaf Al-Boushail)
Ранее издание ESPN сообщило, что португалец намерен пропустить второй матч "Аль-Насра" подряд из-за отсутствия гарантий со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии об изменениях в руководстве клуба. Отмечалось, что если в ближайшие недели такие гарантии не будут предоставлены, Роналду запросит трансфер в июне.
В начале февраля португальское издание A Bola сообщало, что Роналду выражает недовольство руководством клуба и малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами - "Аль-Хилялем", "Аль-Иттихадом" и "Аль-Ахли". После игры с "Эр-Риядом" в СМИ появилась информация, что нападающий рассматривает возможность ухода из клуба на фоне перехода обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль". Позднее француз перешел в "Аль-Хиляль" и оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб, который прошел в четверг.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Португалец является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.