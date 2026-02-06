Рейтинг@Mail.ru
Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе
Футбол
 
20:51 06.02.2026 (обновлено: 21:04 06.02.2026)
Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе
Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе
Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе, сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T20:51:00+03:00
2026-02-06T21:04:00+03:00
футбол
спорт
абдукодир хусанов
английская премьер-лига (апл)
манчестер сити
спорт, абдукодир хусанов, английская премьер-лига (апл), манчестер сити
Футбол, Спорт, Абдукодир Хусанов, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Сити
Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе

Хусанов стал лучшим игроком "Манчестер Сити" в январе

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов признан лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе, сообщается на официальном сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
В январе Хусанов сыграл восемь матчей в различных турнирах, в семи последних выходил в стартовом составе.
Хусанову 21 год. Он перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" в январе 2025 года за 40 млн евро, став первым узбекистанским футболистом в истории АПЛ.
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги
Футбол
 
