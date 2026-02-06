Хусанова признали лучшим футболистом "Манчестер Сити" в январе

В январе Хусанов сыграл восемь матчей в различных турнирах, в семи последних выходил в стартовом составе.

Хусанову 21 год. Он перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" в январе 2025 года за 40 млн евро, став первым узбекистанским футболистом в истории АПЛ.