Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию

Кучеров продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 10 матчей, в которых он набрал 23 очка (6 голов + 18 передач). В сезоне в его активе 91 (29 + 62) очко в 51 встрече. Он занимает третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата.