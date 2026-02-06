Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромила "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хагель (3-я минута), Земгус Гиргенсонс (15), Джейк Гюнцель (22), Эрик Чернак (38), Понтус Хольмберг (47) и Оливер Бьёркстранд (56), россиянин Никита Кучеров отметился передачей. У гостей шайбу забросил Маки Самоскевич (50).
06 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
02:08 • Брэндон Хагель
14:08 • Земгус Гиргенсонс
(Понтус Холмберг, Янни Гурде)
21:14 • Джейк Гентцель
37:50 • Эрик Чернак
(Райан Макдонаф, Доминик Джеймс)
46:09 • Понтус Холмберг
55:41 • Оливер Бьеркстранд
49:50 • Маки Самоскевич
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска из 34 и был признан первой звездой матча. У "Флориды" 20 сейвов совершил пропустивший пять шайб Даниил Тарасов, еще два броска из трех отразил Сергей Бобровский.
Кучеров продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 10 матчей, в которых он набрал 23 очка (6 голов + 18 передач). В сезоне в его активе 91 (29 + 62) очко в 51 встрече. Он занимает третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата.
"Тампа" одержала пятую победу подряд и с 78 очками возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, где "Флорида" (61 очко) занимает последнее, 8-е место.