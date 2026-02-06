Рейтинг@Mail.ru
Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию
Хоккей
Хоккей
 
08:40 06.02.2026 (обновлено: 09:52 06.02.2026)
Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию
Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию
"Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромила "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
хоккей
спорт
никита кучеров
брэндон хагель
земгус гиргенсонс
флорида пантерз
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, никита кучеров, брэндон хагель, земгус гиргенсонс, флорида пантерз, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Брэндон Хагель, Земгус Гиргенсонс, Флорида Пантерз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров помог "Тампе" обыграть "Флориду" и продлил результативную серию

Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

© Фото : nhl.comХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : nhl.com
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромила "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Тампе, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хагель (3-я минута), Земгус Гиргенсонс (15), Джейк Гюнцель (22), Эрик Чернак (38), Понтус Хольмберг (47) и Оливер Бьёркстранд (56), россиянин Никита Кучеров отметился передачей. У гостей шайбу забросил Маки Самоскевич (50).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Тампа-Бэй
6 : 1
Флорида
02:08 • Брэндон Хагель
(Виктор Хедман)
14:08 • Земгус Гиргенсонс
(Понтус Холмберг, Янни Гурде)
21:14 • Джейк Гентцель
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
37:50 • Эрик Чернак
(Райан Макдонаф, Доминик Джеймс)
46:09 • Понтус Холмберг
(Гаге Гонсалвеш, Оливер Бьеркстранд)
55:41 • Оливер Бьеркстранд
49:50 • Маки Самоскевич
(Йеспер Боквист, Антон Лунделль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска из 34 и был признан первой звездой матча. У "Флориды" 20 сейвов совершил пропустивший пять шайб Даниил Тарасов, еще два броска из трех отразил Сергей Бобровский.
Кучеров продлил результативную серию в регулярном чемпионате до 10 матчей, в которых он набрал 23 очка (6 голов + 18 передач). В сезоне в его активе 91 (29 + 62) очко в 51 встрече. Он занимает третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата.
"Тампа" одержала пятую победу подряд и с 78 очками возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, где "Флорида" (61 очко) занимает последнее, 8-е место.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
ХоккейСпортНикита КучеровБрэндон ХагельЗемгус ГиргенсонсФлорида ПантерзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
