Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников (7-я минута) и Джордан Стаал (60).

Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес два броска в створ ворот. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков дважды бросил в створ и завершил матч с показателем полезности "минус 2".