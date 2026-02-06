Рейтинг@Mail.ru
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:39 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072594937.html
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 06.02.2026
2026-02-06T05:39:00+03:00
2026-02-06T05:39:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
каролина харрикейнз
нью-йорк рейнджерс
андрей свечников
александр никишин
владислав гавриков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906325330_0:71:1080:679_1920x0_80_0_0_27bdbaebc8856195fe5d3a002ddd58f7.jpg
https://ria.ru/20260206/khokkey-2072590200.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906325330_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d65423b1da4d62a33c8f680d2b46b0bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, нью-йорк рейнджерс, андрей свечников, александр никишин, владислав гавриков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Нью-Йорк Рейнджерс, Андрей Свечников, Александр Никишин, Владислав Гавриков
Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"

Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : twitter.com/canes
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
06 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Рейнджерс
0 : 2
Каролина
06:26 • Андрей Свечников
(Марк Янковски)
59:06 • Джордан Стаал
(Николай Элерс, Jackson Blake)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников (7-я минута) и Джордан Стаал (60).
Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес два броска в створ ворот. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков дважды бросил в створ и завершил матч с показателем полезности "минус 2".
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" (3:1), а "Филадельфия Флайерз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в овертайме (1:2 ОТ).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ
03:14
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзНью-Йорк РейнджерсАндрей СвечниковАлександр НикишинВладислав Гавриков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Ювентус
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Атлетико Мадрид
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Монако
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Нэшвилл
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Питтсбург
    2
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Оттава
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Каролина
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Айлендерс
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Флорида
    6
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вегас
    Лос-Анджелес
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала