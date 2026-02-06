Гол Свечникова принес "Каролине" победу над "Рейнджерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили российский нападающий Андрей Свечников (7-я минута) и Джордан Стаал (60).
Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес два броска в створ ворот. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков дважды бросил в створ и завершил матч с показателем полезности "минус 2".
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" (3:1), а "Филадельфия Флайерз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в овертайме (1:2 ОТ).
