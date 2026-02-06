"Атлетико" разгромил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Бетисом" в матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Давид Ганцко (12-я минута), Джулиано Симеоне (30), Адемола Лукман (37), Антуан Гризманн (62) и Тьяго Альмада (83).

Лукман отличился голом в дебютном матче за "Атлетико". Спортсмен перешел в мадридский клуб из итальянской "Аталанты", заключив контракт до 2030 года.