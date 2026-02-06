Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" разгромил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании
Футбол
 
01:03 06.02.2026
"Атлетико" разгромил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании
"Атлетико" разгромил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании
Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Бетисом" в матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 06.02.2026
"Атлетико" разгромил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании

"Атлетико" победил "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Бетисом" в матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Давид Ганцко (12-я минута), Джулиано Симеоне (30), Адемола Лукман (37), Антуан Гризманн (62) и Тьяго Альмада (83).
Кубок Испании
05 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бетис
0 : 5
Атлетико Мадрид
12‎’‎ • Давид Ганцко
(Коке)
30‎’‎ • Джулиано Симеоне
(Маттео Руггери)
37‎’‎ • Адемола Лукман
(Пабло Барриос)
62‎’‎ • Антуан Гризманн
(Адемола Лукман)
83‎’‎ • Тиаго Альмада
Лукман отличился голом в дебютном матче за "Атлетико". Спортсмен перешел в мадридский клуб из итальянской "Аталанты", заключив контракт до 2030 года.
"Атлетико" стал последним участником полуфинала Кубка Испании, где также сыграют "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетик" из Бильбао. Соперник мадридской команды станет известен после жеребьевки.
"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Алавес" в 1/4 финала Кубка Испании
Вчера, 01:07
Вчера, 01:07
 
