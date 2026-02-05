https://ria.ru/20260205/tsska-2072571225.html
Шайба Карнаухова помогла ЦСКА обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
