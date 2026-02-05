Рейтинг@Mail.ru
Шайба Карнаухова помогла ЦСКА обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
21:46 05.02.2026
Шайба Карнаухова помогла ЦСКА обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
хоккей
спорт
павел карнаухов
пфк цска
шанхайские драконы
локомотив (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, павел карнаухов, пфк цска, шанхайские драконы, локомотив (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Карнаухов, ПФК ЦСКА, Шанхайские драконы, Локомотив (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев. Шайбу забросил Павел Карнаухов (46-я минута). Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин совершил 26 сейвов, оформив пятый в сезоне и восьмой в карьере шатаут в КХЛ.
ЦСКА одержал шестую победу подряд. Московская команда, набрав 66 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, где "Шанхайские драконы" с 47 баллами располагаются на девятой строчке.
В следующем матче "Шанхайские драконы" 10 февраля примут ярославский "Локомотив", двумя днями позднее ЦСКА сыграет в гостях со столичным "Спартаком".
Клим Костин и Сергей Попов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ
3 февраля, 21:49
 
