Роналду бунтует в день рождения: почему продолжает бойкот и готовит побег

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду встречает 41-й день рождения не в лучшем настроении. Звездный португалец, заработавший тьму денег в саудовском "Аль-Насре", недоволен ситуацией в стане "желто-синих" и снова идет в открытую конфронтацию с руководством клуба.

А ведь как все хорошо начиналось...

Когда в начале 2023 года Роналду приехал на Ближний Восток, чтобы популяризировать местный спорт и стать лицом Саудовской Аравии, хозяйки чемпионата мира (КриРо является послом ЧМ-2034).

« "Люди воспринимают меня как пример не только на поле, но и за его пределами. Большая честь, что лига растет и многие звездные игроки приходят, чтобы сделать ее еще лучше, более конкурентоспособной. Быть ​​первой, скажем так, звездой, приехавшей сюда, – это честь, но я с нетерпением жду следующих лет, когда лига будет продолжать совершенствоваться. Не только основные команды, но и академии. Не только ради будущего саудовских игроков и лиги, но и ради страны и для того, чтобы конкурировать с другими чемпионатами – такова моя мечта. Постараюсь помочь стране и лиге достичь этого".

Что взбесило мегазвезду?

В понедельник Роналду не вошел в заявку на матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Эр-Рияда" ("Аль-Наср" победил благодаря голу Садио Мане с передачи Жуана Феликса). Как писала A Bola, португалец бойкотировал встречу из-за недовольства малым количеством государственных инвестиций в сравнении со спонсируемыми клубами-конкурентами. Возмущение звезды работой Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) достигло такого масштаба, что игрок даже собрался покинуть команду летом.

Особенно расстроила Роналду ситуация с его бывшим одноклубником, обладателем "Золотого мяча" Каримом Бензема, который перешел из "Аль-Иттихада" не в клуб Роналду, а в "Аль-Хиляль". Трансфер был осуществлен пару дней назад и, само собой, еще сильнее укрепил уверенность Роналду в несправедливости отношения к нему саудовцев.

© AP Photo / Andres Kudacki Нападающие мадридского "Реала" Карим Бензема и Криштиану Роналду (слева направо) © AP Photo / Andres Kudacki Нападающие мадридского "Реала" Карим Бензема и Криштиану Роналду (слева направо)

Вернемся к последнему матчу "Аль-Насра" без Роналду и обратим внимание: ни главный тренер Жорже Жезуш, ни игроки саудовского клуба не пообщались после победы с прессой. Португальский специалист попросту не появился на послематчевой пресс-конференции, что, очевидно, связано с бойкотом лидера и нежеланием клуба еще больше подпитывать скандал.

К середине недели Роналду чуть успокоился и, как пишут инсайдеры, вернулся к тренировкам. Даже фотографию подготовки выложил, оставив под снимком два эмодзи — желтое и голубое сердца, под цвета саудовского клуба.

Но о примирении говорить не стоит. Как сообщает ESPN, нападающий "Аль-Насра" планирует бойкотировать второй матч подряд, ведь четких гарантий от фонда относительно изменений в политике клуба он не получил. Издание отмечает, что Роналду готов ждать несколько недель, чтобы затем обдумать смену команды в июне.

Когда следующий матч "Аль-Насра"?

Уже завтра, в пятницу, команде Роналду предстоит непростой домашний матч против "Аль-Иттихада".

Кто купит португальца?

Отметим, что Криштиану защищает цвета "Аль-Насра" с 2023 года, его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027-го.

СМИ пишут, что приобрести Роналду можно за €50 млн (правда, вместе с этим надо потянуть баснословную зарплату Криштиану) — уже в летнее трансферное окно он может перебраться в Европу или США, где сейчас играет вечный соперник португальца Лионель Месси. В то же время авторитетный портал Transfermarkt оценивает прославленного нападающего в €12 млн.

Роналду не умеет прощаться

Как тут не вспомнить истории предыдущих расставаний КриРо, чьи уходы из команд сопровождаются скандалами (впрочем, в которых португалец не всегда виноват):

После девяти лет в "Реале" Криштиану покидал Мадрид с ощущением недостаточной поддержки, которую, по мнению пятикратного победителя Лиги чемпионов, ему оказывал президент клуба Флорентино Перес. Португалец даже демонстративно отписался от "сливочных" в соцсетях.

« "Я чувствовал, что в клубе, особенно это исходило от президента, уже не относились ко мне так, как в первые лет пять. Президент смотрел на меня так, будто для них я уже не был незаменимым. Это заставило меня задуматься об уходе. Видел, в прессе они говорили, что я попросил об уходе, но у меня не сложилось впечатление, что президент хочет удержать меня. Если бы дело было в деньгах, я переехал бы в Китай и заработал в пять раз больше". (France Football)

С "Ювентусом", на который завели дело о финансовых махинациях, пришлось судиться из-за половины неучтенной в декларациях зарплаты в размере почти 20 миллионов евро. Несмотря на апелляцию "Старой синьоры", суд встал на сторону футболиста.

© MARCO BERTORELLO Нападающий ФК "Ювентус" Криштиану Роналду (справа) © MARCO BERTORELLO Нападающий ФК "Ювентус" Криштиану Роналду (справа)

То, как уходил Роналду из "Манчестер Юнайтед" в конце 2022-го, стало скандалом мирового масштаба. В интервью Пирсу Моргану КриРо разнес и главного тренера, и руководство, и всех-всех-всех... "Прогресс был нулевой, с тех пор как ушел сэр Алекс Фергюсон, я не видел никаких изменений в клубе. Думаю, что фанаты должны знать правду. <…> Клуб такого размера должен быть на вершине таблицы, но, к сожалению, это не так. Как сказал Пикассо, вы должны разрушить что-то, чтобы восстановить. И если они начинают с меня, для меня это не проблема. Я люблю "МЮ", люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят сделать что-то по-другому, им нужно многое изменить".