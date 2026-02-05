Тер Штеген перенесет операцию

Рейтинг@Mail.ru
12:09 05.02.2026 (обновлено: 12:15 05.02.2026)
© Getty Images / Alex CaparrosМарк-Андре тер Штеген
© Getty Images / Alex Caparros
Марк-Андре тер Штеген. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба "Жирона" Марк-Андре тер Штеген заявил, что принял решение сделать операцию на колене.
Как сообщает Cadena SER, голкипер, перешедший в "Жирону" из "Барселоны" на правах аренды, в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Овьедо" получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустит минимум два месяца. Отмечалось, что повреждение может привести к расторжению договора аренды.
"На прошлых выходных случилось худшее: я получил травму во время матча. Только приехал в "Жирону", где меня с первой же минуты встретили с огромным теплом и душевной близостью. Я так ждал, что стану частью команды и помогу достичь нашей общей цели. Наша наибольшая радость - соревноваться, тренироваться и играть. Мне придется поставить все это на паузу на несколько месяцев, так как я решил лечь на операцию", - написал тер Штеген в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Тер Штеген перешел в "Жирону" из "Барселоны" 21 января на правах аренды до конца сезона. Он успел провести два матча в Ла Лиге. Контракт тер Штегена с "Барселоной" действует до 2028 года. Немец перешел в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
Кевин де Брейне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги
