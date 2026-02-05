Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
20:36 05.02.2026
Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ
Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ
Минске "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T20:36:00+03:00
2026-02-05T20:37:00+03:00
хоккей
спорт
вадим шипачев
даррен диц
станислав галиев
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, вадим шипачев, даррен диц, станислав галиев, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вадим Шипачев, Даррен Диц, Станислав Галиев, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ

Минское "Динамо" победило "Ладу" и прервало серию из четырех поражений в КХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минске "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 8:3 (1:1, 2:2, 5:0) в пользу гостей. В составе "Динамо" шайбы забросили Роберт Хэмилтон (19-я минута), Николас Мелош (26), Вадим Шипачев (35), Алекс Лимож (42), Виталий Пинчук (46), Даррен Диц (52) и Станислав Галиев (52, 54). У "Лады" отличились Арсен Таймазов (13), для которого этот гол стал первым в КХЛ, Дмитрий Кугрышев (30) и Никита Сетдиков (35).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
3 : 8
Динамо Минск
12:34 • Arsen Taimazov
(Никита Сетдиков, Никита Михайлов)
09:50 • Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев)
14:31 • Никита Сетдиков
(Иван Савчик, Yegor Morozov)
18:23 • Роберт Хэмилтон
(Никита Пышкайло, Райан Спунер)
05:16 • Николас Мелоче
(Станислав Галиев, Алекс Лимож)
14:01 • Вадим Шипачев
(Yegor Borikov)
01:41 • Алекс Лимож
(Роберт Хэмилтон, Сам Анас)
05:29 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сам Анас)
11:13 • Даррен Диц
(Сам Анас, Вадим Шипачев)
11:35 • Станислав Галиев
(Сам Анас, Вадим Шипачев)
13:02 • Станислав Галиев
(Даррен Диц, Вадим Шипачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" прервало серию из четырех поражений. Минская команда, набрав 68 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" с 36 очками располагается на последней, 11-й строчке после пяти поражений подряд.
В следующем матче "Динамо" 10 февраля примет череповецкую "Северсталь", "Лада" в этот же день дома встретится с нижегородским "Торпедо".
Хоккей Спорт Вадим Шипачев Даррен Диц Станислав Галиев Лада КХЛ 2025-2026
 
