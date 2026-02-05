Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минске "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 8:3 (1:1, 2:2, 5:0) в пользу гостей. В составе "Динамо" шайбы забросили Роберт Хэмилтон (19-я минута), Николас Мелош (26), Вадим Шипачев (35), Алекс Лимож (42), Виталий Пинчук (46), Даррен Диц (52) и Станислав Галиев (52, 54). У "Лады" отличились Арсен Таймазов (13), для которого этот гол стал первым в КХЛ, Дмитрий Кугрышев (30) и Никита Сетдиков (35).
05 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
12:34 • Arsen Taimazov
(Никита Сетдиков, Никита Михайлов)
09:50 • Дмитрий Кугрышев
14:31 • Никита Сетдиков
(Иван Савчик, Yegor Morozov)
18:23 • Роберт Хэмилтон
(Никита Пышкайло, Райан Спунер)
05:16 • Николас Мелоче
(Станислав Галиев, Алекс Лимож)
14:01 • Вадим Шипачев
(Yegor Borikov)
01:41 • Алекс Лимож
(Роберт Хэмилтон, Сам Анас)
05:29 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сам Анас)
11:13 • Даррен Диц
11:35 • Станислав Галиев
13:02 • Станислав Галиев
"Динамо" прервало серию из четырех поражений. Минская команда, набрав 68 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" с 36 очками располагается на последней, 11-й строчке после пяти поражений подряд.
В следующем матче "Динамо" 10 февраля примет череповецкую "Северсталь", "Лада" в этот же день дома встретится с нижегородским "Торпедо".