Минское "Динамо" победило "Ладу", прервав серию из четырех поражений в КХЛ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минске "Динамо" одержало победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Динамо" прервало серию из четырех поражений. Минская команда, набрав 68 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" с 36 очками располагается на последней, 11-й строчке после пяти поражений подряд.