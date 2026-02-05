Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
18:38 05.02.2026
"Локомотив" обыграл "Урал" в товарищеском матче
"Локомотив" обыграл "Урал" в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
спорт, оаэ, абу-даби, дубай, александр руденко, дмитрий воробьев, николай комличенко, локомотив (москва), урал, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Абу-Даби, Дубай, Александр Руденко, Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко, Локомотив (Москва), Урал, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" обыграл "Урал" в товарищеском матче

"Локомотив" обыграл "Урал" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Оренбург" (Оренбург)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Оренбург" (Оренбург). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Встреча в Абу-Даби проходила в формате три тайма по 45 минут и завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды. В составе "Локомотива" отличились Александр Руденко (12-я минута), Дмитрий Воробьев (28) и Николай Комличенко (51, с пенальти). У "Урала" голы забили Мартин Секулич (66, с пенальти) и Никита Морозов (103).
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах. "Урал" располагается на втором месте в Первой лиге, имея в своем активе 41 балл за 21 матч.
Следующую товарищескую игру в рамках зимних сборов железнодорожники проведут 8 февраля против казахстанского "Елимая" в Дубае.
Футбол
 
