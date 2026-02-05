https://ria.ru/20260205/lokomotiv-2072546429.html
"Локомотив" обыграл "Урал" в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T18:38:00+03:00
