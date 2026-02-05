https://ria.ru/20260205/lester-2072571989.html
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе - РИА Новости Спорт, 05.02.2026
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе
Английский "Лестер", выступающий в Чемпионшипе, лишен шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в течение трехлетнего отчетного... РИА Новости Спорт, 05.02.2026
2026-02-05T21:54:00+03:00
2026-02-05T21:54:00+03:00
2026-02-05T21:54:00+03:00
футбол
спорт
лестер сити
чемпионшип
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874692493_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_d430fc525a233320744bba86c5e92f27.png
https://ria.ru/20260205/fifa-2072538658.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874692493_262:0:1050:591_1920x0_80_0_0_d930575ffc5f57bad2b5ee319ba13b90.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лестер сити, чемпионшип, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Лестер Сити, Чемпионшип, Английская премьер-лига (АПЛ)
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе
С "Лестера" сняли шесть очков в Чемпионшипе за нарушение правил прибыльности
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Английский "Лестер", выступающий в Чемпионшипе, лишен шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в течение трехлетнего отчетного периода, завершившегося в сезоне-2023/24, сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
"Лестер", который является чемпионом Англии сезона-2015/16, в своем заявлении отметил, что принимает к сведению решение комиссии и воспользуется имеющимся временем для оценки дальнейших шагов.
Нарушения относятся к сезону-2023/24, когда "Лестер" также выступал в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе английского футбола. Помимо нарушения правил прибыльности и устойчивого развития, клуб обвинялся в неисполнении обязательств по предоставлению годовой отчетности Английской премьер-лиге (АПЛ) до 31 декабря 2024 года, а также в отсутствии полного, исчерпывающего и оперативного сотрудничества с лигой в ответ на ее запросы.
Ранее "Лестер" обвинялся в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2022/23. Тогда "лисам" удалось избежать наказания за счет апелляции - клуб ссылался на то, что на момент предъявления обвинений со стороны АПЛ он выступал в Чемпионшипе. Во второй раз АПЛ обладала правом предъявить обвинения благодаря ужесточению правил, произошедшему после предыдущего дела команды.
После 30 туров "Лестер" с 32 очками занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа, команду отделяют две позиции от зоны вылета в третий дивизион.