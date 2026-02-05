Рейтинг@Mail.ru
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе
Футбол
 
21:54 05.02.2026
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе
спорт, лестер сити, чемпионшип, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Лестер Сити, Чемпионшип, Английская премьер-лига (АПЛ)
С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Английский "Лестер", выступающий в Чемпионшипе, лишен шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в течение трехлетнего отчетного периода, завершившегося в сезоне-2023/24, сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
"Лестер", который является чемпионом Англии сезона-2015/16, в своем заявлении отметил, что принимает к сведению решение комиссии и воспользуется имеющимся временем для оценки дальнейших шагов.
Нарушения относятся к сезону-2023/24, когда "Лестер" также выступал в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе английского футбола. Помимо нарушения правил прибыльности и устойчивого развития, клуб обвинялся в неисполнении обязательств по предоставлению годовой отчетности Английской премьер-лиге (АПЛ) до 31 декабря 2024 года, а также в отсутствии полного, исчерпывающего и оперативного сотрудничества с лигой в ответ на ее запросы.
Ранее "Лестер" обвинялся в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2022/23. Тогда "лисам" удалось избежать наказания за счет апелляции - клуб ссылался на то, что на момент предъявления обвинений со стороны АПЛ он выступал в Чемпионшипе. Во второй раз АПЛ обладала правом предъявить обвинения благодаря ужесточению правил, произошедшему после предыдущего дела команды.
После 30 туров "Лестер" с 32 очками занимает 20-е место в таблице Чемпионшипа, команду отделяют две позиции от зоны вылета в третий дивизион.
