С чемпиона Англии по футболу - 2016 сняли шесть очков в Чемпионшипе

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Английский "Лестер", выступающий в Чемпионшипе, лишен шести очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития в течение трехлетнего отчетного периода, завершившегося в сезоне-2023/24, сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).

"Лестер", который является чемпионом Англии сезона-2015/16, в своем заявлении отметил, что принимает к сведению решение комиссии и воспользуется имеющимся временем для оценки дальнейших шагов.

Нарушения относятся к сезону-2023/24, когда "Лестер" также выступал в Чемпионшипе - втором по силе дивизионе английского футбола. Помимо нарушения правил прибыльности и устойчивого развития, клуб обвинялся в неисполнении обязательств по предоставлению годовой отчетности Английской премьер-лиге (АПЛ) до 31 декабря 2024 года, а также в отсутствии полного, исчерпывающего и оперативного сотрудничества с лигой в ответ на ее запросы.

Ранее "Лестер" обвинялся в нарушении правил прибыльности и устойчивого развития в сезоне-2022/23. Тогда "лисам" удалось избежать наказания за счет апелляции - клуб ссылался на то, что на момент предъявления обвинений со стороны АПЛ он выступал в Чемпионшипе. Во второй раз АПЛ обладала правом предъявить обвинения благодаря ужесточению правил, произошедшему после предыдущего дела команды.