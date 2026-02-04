Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина, пишут СМИ
Хоккей
 
21:12 04.02.2026
"Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина, пишут СМИ
"Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина, пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сделал предложение "Нью-Йорк Рейнджерс" по обмену российского нападающего Артемия Панарина, сообщил... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
артемий панарин, торонто мэйпл лифс, вашингтон кэпиталз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Артемий Панарин, Торонто Мэйпл Лифс, Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина, пишут СМИ

Клуб НХЛ "Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина

© REUTERS / Sam NavarroХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Sam Navarro
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сделал предложение "Нью-Йорк Рейнджерс" по обмену российского нападающего Артемия Панарина, сообщил журналист Крис Джонстон.
В конце января Панарин не был включен в заявку на матч против "Нью-Йорк Айлендерс". Ожидается, что россиянин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.
"Многие клубы вовлечены в переговоры. "Кэпиталз" выдвинули большое предложение за Панарина. "Лос-Анджелес Кингз" и "Сан-Хосе Шаркс" проявили определенный интерес. Серьезный интерес со стороны "Флориды Пантерз", "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Даллас Старз". Я считаю, что контрактный вопрос - довольно сложная тема для этой группы команд. Слышал, что такие команды, как "Торонто Мэйпл Лифс", предприняли определенные попытки по Панарину. Нет сомнений, что этот список длиннее. Возможно, нас ожидают определенные сюрпризы", - заявил Джонстон в эфире Insider Trading на YouTube-канале TSN.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 передач) в 804 матчах регулярных чемпионатов. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ назвали главного фаворита в борьбе за Панарина
Хоккей Артемий Панарин Торонто Мэйпл Лифс Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
