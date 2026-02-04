"Вашингтон" сделал предложение "Рейнджерс" по обмену Панарина, пишут СМИ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сделал предложение "Нью-Йорк Рейнджерс" по обмену российского нападающего Артемия Панарина, сообщил журналист Крис Джонстон.

В конце января Панарин не был включен в заявку на матч против "Нью-Йорк Айлендерс". Ожидается, что россиянин пропустит оставшиеся игры "Рейнджерс" перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять Панарина, чей контракт истекает в конце сезона.

"Многие клубы вовлечены в переговоры. "Кэпиталз" выдвинули большое предложение за Панарина. "Лос-Анджелес Кингз" и "Сан-Хосе Шаркс" проявили определенный интерес. Серьезный интерес со стороны "Флориды Пантерз", "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Даллас Старз". Я считаю, что контрактный вопрос - довольно сложная тема для этой группы команд. Слышал, что такие команды, как "Торонто Мэйпл Лифс", предприняли определенные попытки по Панарину. Нет сомнений, что этот список длиннее. Возможно, нас ожидают определенные сюрпризы", - заявил Джонстон в эфире Insider Trading на YouTube-канале TSN.