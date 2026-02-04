Америку ставит на уши русский монстр. Кучеров порвет канадских суперзвезд?

Никита Кучеров набрал сумасшедшую форму. Российский суперфорвард "Тампы" вплотную приблизился к лидерам бомбардирской гонки сезона НХЛ.

Куч могуч!

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров давно приучил весь хоккейный мир к тому, что перед ним невозможно построить преграды, которые он не преодолел бы. Те же, кто находит в себе фальшивую смелость усомниться в мастерстве форварда "молний", всякий раз остаются в дураках. Тем не менее Кучеров продолжает удивлять даже тех, кто, казалось, привык к феерии россиянина.

© Фото : x.com/nhl Никита Кучеров © Фото : x.com/nhl Никита Кучеров

В сегодняшнем матче против "Баффало Сейбрз" лидер "Тампы" сделал все, чтобы его команда одержала победу. Уже в начале встречи Кучеров открыл счет, отметившись заброшенной шайбой после классной передачи от Джейка Гюнцеля. Позднее ситуация на площадке заметно изменилась, и в третье периоде "Лайтнинг" уже были дважды вынуждены действовать в роли догоняющих. В обоих случаях Кучеров выступил ассистентом: сперва он поучаствовал в голе Оливера Бьеркстранд, а затем выполнил результавную передачу на Даррена Рэддиша, который поразил чужие ворота за 26 секунд до конца основного времени матча и перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке победа осталась за "молниями": Кучеров подхватил шайбу в углу у своих ворот и радиоуправляемой передачей через всю площадку вывел Гюнцеля один на один с вратарем "Баффало". Одноклубник Никиты с задачей справился и вонзил шайбу в сетку (4:3 ОТ).

Россиянин, поучаствовавший во всех четырех голам "Тампы" в игре с "Сейбрз", провел 39-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, в которых набрал минимум четыре очка. Среди игроков лиги, родившихся за пределами Северной Америки, Кучеров превзошел по этому показателю Теему Селянне и вышел на чистое четвертое место в истории — впереди только Яромир Ягр (56 матчей), Петер Штястны (54) и Яри Курри (47). Кроме того, Кучеров благодаря ассистентскому хет-трику достиг отметки в 698 передач за карьеру в чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю легендарного Сергея Федорова (696), выйдя на чистое третье место в спискке лучших ассистентом в истории лиги среди россиян. Впереди лишь рекордсмен Евгений Малкин (862) и Александр Овечкин (751).

Сегодняшний результативный матч стал для российского нападающего уже девятым подряд с набранными очками. В рамках этой мощной серии Кучеров набрал 23 балла (6 голов и 17 передач). Например, накануне форвард "Тампы" отметился теми же 1+3 — в недавнем матче против "Бостон Брюинз" (6:5 Б) в рамках стадионной серии под открытым небом россиянин поучаствовал в феноменальном камбэке "молний", которые к середине встречи уступали со счетом 1:5.

Куда более яркой выглядит результативность Кучерова за весь 2026-й календарный год. С его началом и по сегодняшний день включительно лидер "Лайтнинг" набрал 39 очков (11+28) в 15 матчах (или же 41 балл (12+29) в 16 матчах, если ориентироваться на московское время). Для сравнения — самые результативные игроки ряда клубов НХЛ за весь сезон набрали меньше, чем Кучеров с начала 2026-го. Так, у "Ванкувер Кэнакс" за всю текущую "регулярку" лучший бомбардир команды Элиас Петтерссон набрал 34 очка, у "Сент-Луис Блюз" по 33 балла набрали российский нападающий Павел Бучневич и Роберт Томас, у "Калгари Флэймз" 37 очков в своем активе имеет Назем Кадри, четыре года назад помешавший Кучерову и "Тампе" третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли, а у "Сиэтл Кракен" по 37 очков набрали Мэтти Бенирс и Джордан Эберле. По итогам января Кучеров был признан первой звездой игрового месяца в НХЛ.

© REUTERS / Kim Klement Neitzel Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров © REUTERS / Kim Klement Neitzel Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров

Погоня за канадскими гениями продолжается

В двух предыдущих сезонах Никита Кучеров стал абсолютно лучшим бомбардиром. Никто из оппонентов во всей НХЛ не смог составить россиянину конкуренцию в борьбе за "Арт Росс Трофи". В новом же розыгрыше "регулярки" казалось, что звание самого результативного игрока сезона достанется кому-то из пары Коннор Макдэвид — Нэтан Маккиннон.

Лидеры "Эдмонтон Ойлерз" и "Колорадо Эвеланш" соответственно с самого старта сезона принялись лопатами грести результативные баллы и быстро ушли в отрыв от всех остальных игроков лиги. Тот же Макдэвид в период с начала декабря по середину января оформил 20-матчевую серию с набранными очками! Кучеров на протяжении большей части чемпионата находился ощутимо позади двух канадских звездных форвардов. Однако россиянин не из тех, кто сдается. Все свое время Никита посвящает хоккею, работе над собой и самосовершенствованию. Пока все думают, что лучше быть уже некуда, Кучеров раз за разом оттачивает мастерство и делает все, чтобы превзойти самого себя вчерашней версии.

© REUTERS / Kamil Krzaczynski Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров © REUTERS / Kamil Krzaczynski Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров

С конца декабря и по сегодняшний день нападающий "Тампы" оформил 10-матчевую и 9-матчевую результативные серии. Лишь в игре с "Питтсбург Пингвинз" 14 января россиянин остался без набранных очков, но при этом принес своей команде победу в буллитной серии (2:1 Б). Благодаря столь мощному скачку Кучеров не просто вернулся в борьбу за "Арт Росс Трофи", а принялся наступать канадским оппонентам на пятки. Никита стал третьим игроком лиги в сезоне-2025/26, кто достиг отметки в 90 очков (29+61). От Маккиннона он отстает всего лишь на один балл, от Макдэвида — на пять. При этом Никита сыграл на порядок меньше матчей (50), чем Нэтан (54) и Коннор (57).

На фоне столь монструозной форме Кучерова еще большой вопрос, кто является фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона. Макдэвид и Маккиннон должны быть счастливы, что "регулярка" НХЛ со дня на день уйдет на продолжительную паузу в связи с Олимпийскими играми. Большое разочарование, что Игры в Италии пройдут без сборной России. Тот же Никита Кучеров в его сегодняшней форме задал бы жару абсолютно всем соперникам российской команды, но увы.

В огне не только Кучеров

Результативные успехи Никиты Кучерова прямым образом повлияли на отличное положение "Тампы" в турнирной таблице. "Лайтнинг" не очень удачно начали сезон, но благодаря российскому нападающему вошли в число лидеров чемпионата. По количеству побед в текущем розыгрыше "регулярки" "молнии" делят первое место с "Колорадо" (по 36). В нормальном мире Никита являлся бы одним из главных кандидатов на "Харт Трофи", но чувствительные североамериканские журналисты, по итогам чьего голосования определяется самый ценный игрок регулярного сезона НХЛ, обижены на россиянина за его закрытость и нежелание взаимодействовать с ними в медиаполе, а потому награда с большой долей вероятности достанется кому-то другому.

С учетом того, что "Харт Трофи" вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, на приз может претендовать и Андрей Василевский. Соотечественник и одноклубник Кучерова, звездный вратарь "Тампы" не был похож на самого себя в начале сезона, но в последствии напомнил всем, почему именно он считается, пожалуй, лучшим голкипером в мире.

© REUTERS / Kim Klement Neitzel Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский © REUTERS / Kim Klement Neitzel Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский

Василевский прямо сейчас является лидером чемпионата:

по коэффициенту надежности (2,14);

по количеству побед (26 в 36 матчах);

по проценту отраженных бросков (91,8%) среди вратарей, кто отыграл минимум половину "регулярки".

Андрей имеет все шансы впервые с 2019 года вновь быть признанным лучшим вратарем регулярного сезона и стать вторым после Сергея Бобровского российским голкипером в истории, кто выиграет две "Везина Трофи" за карьеру.

Впрочем, этот сезон уже стал для Василевского историческим. В недавнем матче против "Бостона" в рамках стадионной серии огненной игрой отличился не только Кучеров, но и голкипер "Тампы". В середине игры при счете 1:5 Василевский вступил в кулачный бой с американским вратарем "Брюинз" Джереми Свейманом. Для россиянина эта драка стала первой в его профессиональной карьере, и он вышел из этого поединка победителем. Именно после этой драки "Лайтнинг" и оформили победный камбэк.

« "Я знал, что он разнесет Свеймана. Это был переломный момент матча, безусловно. Мы его теперь называем Тайсоном. Когда он начал драться с ним, я подумал: "О, боже. Не хотел бы я оказаться на месте того парня". Что я сказал Василевскому? Я просто был очень рад, меня этот момент очень завел, ребятам на скамейке тоже зарядились. Васи должен был это сделать — нас это заставило включиться. И он это сделал", — воодушевленно высказался Кучеров о своем близком друге.